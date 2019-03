I 2017 tiltvang Jørn Dohrmann sig et tv-kamera, og mandag har udvalg indstillet at ophæve hans immunitet.

Retsudvalget i Europa-Parlamentet har mandag på et lukket møde indstillet, at politikeren Jørn Dohrmanns retlige immunitet ophæves.

Beslutningen ligger i parlamentet, som skal afgøre sagen ved en afstemning i næste uge i Strasbourg. Det sker ved simpelt flertal.

Der lægges op til, at DF-politikerens immunitet ophæves, efter at Justitsministeriet sidste år sendte en anmodning om dette til EU-Parlamentet.

Baggrunden er en episode i 2017, da Dohrmann med magt tog et kamera fra en tv-fotograf, som måtte have politiets hjælp til at få kameraet igen.

Når en sådan anmodning modtages i parlamentet, meddeles den parlamentet af formanden.

Derpå sendes den videre til retsudvalget, som efter en høring skal stemme om en indstilling.

/ritzau/