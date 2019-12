Præsident Salva Kiir og den tidligere oprørslede Riek Machar er nået til enighed om længe ventet regering.

Sydsudans præsident, Salva Kiir, siger, at han og landets oprørsleder er nået til enighed om dannelsen af en længe ventet enhedsregering.

Kiir og Riek Machar, som nu er er oppositionsleder, er under tre dages forhandlinger i hovedstaden Juba nået til enighed om at bilægge stridigheder, der har forhindret dannelsen af en regering. Den skulle have været på plads senest den 12. november.

Der var international frygt for, at en borgerkrig ville blive genoptaget af parterne.

I sidste måned købte de to ledere tid ved at udskyde en regeringsdannelse i 100 dage ud over den fastsatte tidsfrist.

USA har indført sanktioner mod to ministre i Sydsudan, som amerikanerne anklager for at have forlænget konflikten i landet.

Sydsudans forsvarsminister, Kuol Manyang Juuk, og kabinetsminister Martin Elia Lomuro anklages af USA for at have forlænget konflikten for egen vindings skyld. De to har også forsinket dannelsen af en samlingsregering, mener myndighederne i Washington.

Sydsudan blev kastet ud i en blodig borgerkrig to år efter, at landet havde løsrevet sig fra Sudan i 2011.

En konflikt mellem præsident Kiir og Machar, som på det tidspunkt var vicepræsident, udviklede sig til en militær konfrontation.Parterne indgik en fredsaftale i 2015, men den kollapsede, efter Machars oprørsstyrker blev tvunget ud af hovedstaden Juba af regeringsstyrkerne.

Titusinder af mennesker har mistet livet i den blodige konflikt.

De to ærkerivaler har tidligere underskrevet en aftale om permanent våbenhvile og om magtdeling.

/ritzau/Reuters