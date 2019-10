Erdogan åbner døren for IS til Mellemøsten og Europa, og det skal have konsekvenser, siger Nikolaj Villumsen.

Nikolaj Villumsen, der er medlem af Europa-Parlamentet for Enhedslisten, opfordrer til at smide Tyrkiet ud af Nato efter landets offensiv i Syrien.

- Jeg mener helt klart, at Erdogans (Tyrkiets præsident, red.) angreb på vores prodemokratiske og kurdiske allierede i kampen mod Islamisk Stat skal have konsekvenser, siger han.

Onsdag indledte Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, en varslet militæroperation i det nordøstlige Syrien.

Området bliver kontrolleret af kurdere. Den kurdiske YPG-milits har længe været en tæt allieret med USA i kampen mod Islamisk Stat.

Modsat mener den tyrkiske regering, at YPG er en trussel og betragter den som en del af det forbudte Kurdiske Arbejderparti, PKK.

- Konsekvensen af det, som Erdogan gør lige nu mod vores allierede i Syrien, er, at hundredtusinder mennesker trues af at blive jaget på flugt.

- Han åbner døren for Islamisk Stat til Mellemøsten og Europa. Det er fuldstændigt uacceptabelt. Jeg kan slet ikke forstå, at nogen kan få den idé, at det ikke skal have den konsekvens, at Tyrkiet ryger ud af Nato.

Nato er en forsvarsorganisation, der blev oprettet i 1949 efter den kolde krig. 29 lande er med i samarbejdet herunder USA, Tyrkiet og Danmark.

/ritzau/