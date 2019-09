En af de værste kriminelle indbyggere i England, den berygtede bondefanger Mark Acklom, kan se frem til at tilbringe mere tid i et spansk fængsel, når han er færdig med de fem år og otte måneder, han tilbringer i et engelsk fængsel.

En ny europæisk arrestordre er netop udfærdiget. Han mangler at sidde inde et par år i et spansk fængsel, og de beder om at få ham udleveret.

For at det ikke skal være løgn, så efterforsker engelske detektiver nu Ackloms hustru, Maria. De mistænker, at hun også har været involveret i bedrageri og pengevaskeri.

Tilbage i oktober 2016 var Acklom blandt de ti meste eftersøgte britiske forbrydere. Han var faktisk den brite, der var nummer et på listen af eftersøgte i Spanien.

I dette hus blev Carolyn Woods installeret af bondefangeren Mark Acklom. Foto: Politiet i Avon og Sommerset

Den 46-årige Mark Acklom blev oprindeligt fængslet i Cartagena nær Alicante i Spanien i 2015. Ved hans seneste trick havde han formået at få to spanske brødre til af købe nogle lejligheder i London, som han påstod at eje.

Han blev sat på fri fod, da han søgte en benådning, efter at have afsonet næsten et år af hans straf på tre år.

Passet blev afleveret, og han skulle melde sig to gange om måneden til den spanske ret. Men han så sig ikke tilbage og flygtede med det samme.

De to spanske brødres advokat, Miguel Pouget, fortalte til Sky News:

»Vi var imod den tidlige løsladelse, for vi var sikre på, af han ville flygte. Det skete selvfølgeligt.«

Mark Acklom blev sporet til en luksusejendom i Zürich i Schweiz sidste sommer, og han blev udleveret til England i februar.

I sidste måned fik han fem år og otte måneders fængsel ved retten i Bristol, fordi har franarrede den fraskilte kvinde Carolyn Woods over 2,5 millioner kroner.

Moderen til to børn havde han mødt første gang i 2012, da han trådte ind i en butik hun arbejdede i.

Han optrådte både som en rig bankmand baseret i Schweiz og en agent for MI6. Men i virkeligheden boede han med sin kone og to døtre i en villa, de havde lejet for penge, der var stjålet fra Carolyn Woods.

Nu oplyser det engelske politi, at de undersøger Ackloms spanske hustru, Maria, for at være medskyldig i hans forbrydelser.

Maria Yolanda Ros Rodriguez var ikke i retten i august, da hendes mand fik dommen for at snyde Carolyn Woods. Man mener, at hun bor i Spanien med de to unge døtre.

Sky News har for øvrigt afsløret, at mens Mark Acklom kæmpede mod at blive udvist til England sidste år, så blev han dømt for falskneri med schweiziske tjeks og kreditkort, der går helt tilbage til 2010.

Han sad 120 dage i fængsel, inden det blev besluttet at udlever ham.

På mandag ventes det engelske politi at fortælle dommeren om de fremskridt, de har gjort i forsøget på at finde de millioner af engelske pund, som Acklom har bondefanget sig til over hele Europa.