Skiftende strategier og pludselige kovendinger har gjort coronakrisen endnu værre. Mutationen, der nu hærger de britiske øer, er naturligvis ikke Boris Johnsons skyld, men oppositionen beskylder ham for at igen at have reageret for sent.

Premierministeren lukkede mandag aften England ned for tredje gang siden marts. Siden Storbritannien lukkede ned første gang – mere end en uge efter resten af Europa – har kritikken af Johnson-regeringens håndtering af krisen været stødt voksende.

Før han selv blev alvorligt syg med covid-19, udtalte Boris Johnson:

»Vi vil se det hvide i øjnene af sygdommen, før vi lukker landet ned.«

Der blev afholdt både hestevæddeløb og fodboldkampe med masser af tilskuere på stadion, men pludselig buldrede sygdommen afsted, og i dag er Storbritannien tæt på at nå 100.000 døde – det højeste pr. indbygger i Europa.

Siden har regeringen forsøgt en svær linedans mellem nedlukning og forsøget på at holde liv i den britiske økonomi, der er særligt serviceorienteret og følgelig har lidt voldsomt under nedlukningerne.

Siden sensommeren har dele af Storbritannien været lukket og genåbnet flere gange. Skiftende meddelelser og tilsyneladende stor forvirring internt i Boris Johnsons regering har ikke hjulpet på forståelsen, og mange briter, som B.T.s internationale korrespondent har talt med det seneste halve år, har givet udtryk for stor forvirring om, hvad reglerne og kravene egentlig er.

Reglerne for social omgang samt restauranters og pubbers åbning har været svære at forstå, selv for politikerne selv. Både Boris Johnson og flere af hans ministre har ved flere lejligheder misforstået eller fejlfortolket reglerne.

Det har heller ikke hjulpet, at regeringen selv ved flere lejligheder er blevet taget i at bryde de regler, de selv lavede. Mest graverende var det med Boris Johnsons særlige rådgiver, Dominic Cummings, der som coronasmittet rejste gennem landet midt under lockdown. Boris Johnson ville ikke fyre ham, og det var med til at undergrave tiltroen til systemet.

Det muterede virus er naturligvis ikke Boris Johnsons skyld. Det er opstået ved en tilfælde, og faktisk er det netop på grund af, at Storbritannien har verdens bedste faciliteter inden for genomanalyse, at mutationen overhovedet blev opdaget.

Dette giver resten af Europa en mulighed for at beskytte os mod den nye virus, der menes at være 70 procent mere smitsom end tidligere varianter. Men for Storbritannien er skaden muligvis sket. Professor Andy Hayward advarede tirsdag om, at smitten kan være ustoppelig:

»Selvom jeg er sikker på, at den nye nedlukning vil redde titusinder af liv, så tror jeg ikke, smitten står til at stoppe.« udtalte regeringsrådgiveren til BBC.

Og tallene ser ved gud heller ikke opmuntrende ud. Selv under en månedlang nedlukning af London i november steg smittetrykket. I løbet af de seneste uger har den bredt sig som en steppebrand over hele landet.

Man har i flere uger været klar over alvoren. En næsten fuldstændig nedlukning af London har ikke hjulpet, og oppositionsleder Keir Starmer angreb mandag Boris Johnson for endnu en gang at tøve:

»Virus er helt åbenlyst ude af kontrol. Der kommer intet godt ud af at skyde bolden til hjørne og love nye restriktioner om et par uger,« sagde Starmer til The Guardian.

Nu er endnu en lockdown på vej, men selv i dag modsiger den britiske regering sig selv. Mandag sagde Boris Johnson, at nedlukningen vil være i kraft til midten af februar, tirsdag sagde vicepremierminister Michael Gove, at den vil vare mindst indtil marts.

Boris Johnson holder klokken 18 dansk tid endnu et pressemøde. Advarslen til andre landes regeringer må være ikke at følge en lignende slingrekurs som den britiske.

Noget kunne tyde på, at Storbritannien endnu en gang er kommet for sent med en nedlukning. Skotland har allerede taget konsekvensen og er lukket ned, selvom smitten er langt mindre udbredt nord for den engelsk-skotske grænse. Det er bestemt ikke umuligt, at mange europæiske lande vil følge deres eksempel de kommende dage og uger.