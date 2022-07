Lyt til artiklen

Englænderne har de seneste dage kæmpet med usædvanligt høje temperaturer, og nu bliver det endnu værre.

Så slemt, at myndighederne har sendt varsel ud om 'ekstrem varme' mandag og tirsdag i næste uge.

Det skriver Skynews.

Ekstrem varme dækker i denne sammenhæng over, at der i store dele af landet vil være omkring 40 grader mandag og tirsdag.

Advarslen lyder blandt andet, at den ekstreme varme kan skabe problemer for rejsende og infrastruktur generelt, da varmen vil betyde, at folks daglige arbejdsrytme skal tilpasses .

Ifølge BBC's meterolog, Matt Taylor, er der en stor sandsynlighed for, at den hidtidige varmerekord i England, som er 38,7 grader, der blev målt i Cambridge i 2019, bliver slået.

Han siger til BBC:

»Det bliver ekstremt varmt, og det den her slags temperaturer, som du måske kan klare, hvis du er på ferie, men som kan have alvorlige konsekvenser for din sundhed, hvis du bare kører videre med dit hverdagsliv,« siger Matt Taylor.