Syv græske øer er på engelsk karantæneliste, men det er Grækenlands fastland ikke efter nye regler.

England ændrer sin måde at lave rejsevejledninger på. Det indebærer, at det fremover er muligt at indføre særregler for øer.

Det oplyser landets transportminister, Grant Shapps, ifølge Sky News.

Ifølge Shapps er det fortsat ikke muligt at lave regionale rejsevejledninger.

Men det er altså muligt at kigge individuelt på øer, når det besluttes, hvorfra indrejse skal medføre 14 dages karantæne på grund af coronavirus.

Ændringen betyder, at England øjeblikkeligt indfører krav om to ugers karantæne, når personer rejser til landet fra syv græske øer.

Øerne er Lesbos, Tinos, Serifos, Mykonos, Kreta, Santorini og Zakanthys.

Grækenlands fastland er dog fortsat på Englands sikre liste over rejsedestinationer.

I Danmark er der hverken særlige rejsevejledninger for regioner eller øer.

Derfor bliver der ikke gjort forskel på områder i lande, selv hvis der i et område er mange smittede og i et andet område næsten ingen.

Det frustrerer rejseselskaber, da det kan hindre borgere i at rejse til populære rejsedestinationer med lavt smittetryk, fordi selve landets smittetryk er højt og derfor som helhed bliver frarådet at rejse til af danske myndigheder.

Ifølge Shapps er der for meget bevægelse imellem regioner på fastlandet til at indføre regionale rejsevejledninger. Øer har mere naturlige grænser. Og det giver andre muligheder ifølge transportministeren.

- Ved brug af forbedret data er vi nu i stand til med stor præcision at udpege risiko på nogle af de mest populære øer.

- Det øger fleksibiliteten for at tilføje eller fjerne dem - uafhængigt af fastlandet - når smittetryk ændres, siger Shapps ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er forskellige rejseregler for lande i Storbritannien. Det har skabt forvirring og frustration hos rejseselskaber og turister.

Skotland har eksempelvis fortsat karantæneregler ved indrejse fra hele Grækenland. Og Wales har særregler for seks øer i Grækenland.

