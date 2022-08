Lyt til artiklen

Hun blev sidst set for én måned siden.

Nu har politiet i Storbritannien anholdt i alt fem personer i sagen om den britiske sygeplejestuderendes forsvinden.

Det oplyser Metropolitan Police i London.

To personer er blevet anholdt, mistænkt for mord, mens tre andre er mistænkt for kidnapning.

Den seneste anholdelse skete lørdag, og er af en 27-årig ung mand – samtidig er de fire øvrige anholdte løsladte mod kaution.

24-årige Owami Davies, som til daglig læser til sygeplejerske, er sidst set tidlig 7. juni, efter hun tre dage tidligere gik fra sit hjem i Grays, øst for London.

Lige nu pågår en intens efterforskning, hvor politiet blandt andet grundigt gennemgår relevante overvågningskameraer. Det fortæller chefefterforsker Nigel Penney i en pressemeddelelse.

»Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det har været for hendes familie. Vi fortsætter med at støtte dem så godt vi kan,« siger han.

Endnu et billede af Owami Davies i butikken i West Croydon, hvor hun sidst blev set. Foto: Metropolitan Police Vis mere Endnu et billede af Owami Davies i butikken i West Croydon, hvor hun sidst blev set. Foto: Metropolitan Police

Politiet har tidligere efterlyst en fører af en hvid varevogn, som er blevet spottet på overvågningskamera på Derby Road i Croydon, syd for London.

På samme overvågningsvideo ses også Owami Davies gå sammen med en mand – og det er et af de steder, hun sidst blev set.

Det var da Davies gik sammen med manden, at en hvid varevogn begynder at køre.

»Jeg er taknemmelig for den hjælp vi hidtil har fået fra offentligheden, men jeg må igen appellere til folk, som kan have en viden – uanset hvor betydelig den kan være – til at kontakte os,« siger chefefterforskeren.