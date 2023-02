Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

England er i chok efter et voldsomt overfald på en 15-årig pige, som fandt sted mandag eftermiddag – lige foran hendes skole.

For overfaldet blev filmet, og det videoen viser, er på flere måder uhyggeligt.

Ikke nok med at adskillige personer deltog i overfaldet på den 15-årige skolepige, som er af anden etnisk herkomst, hvorfor politiet ifølge Sky News efterforsker det som et racistisk motiveret angreb.

Overfaldet, hvor offeret blev sparket, slået og fik revet ni af sine fletninger ud af hovedbunden, stod på i to minutter.

Til trods for at flere personer i videoen ses passere – eller ligefrem at stoppe op og overvære – uhyrlighederne.

Uden at gribe ind.

»Spark hende i ansigtet,« blev der blandt andet råbt undervejs.

Til allersidst i videoen tropper rektoren for skolen, Thomas Knyvett College, som ligger i London-forstaden Ashford, omsider op.

»Kan vi stoppe det her? Mange tak,« sagde rektoren, Richard Beeson, hvorefter overfaldet langt om længe stoppede.

Over 50 politifolk deltager nu i en massiv efterforskning af sagen, og fem personer er foreløbig blevet arresteret.

Det drejer sig om en 39-årig kvinde og en 43-årig mand, som mistænkes for både omsorgssvigt og at have opmuntret til overfaldet på den 15-årige.

En 16-årig pige og to 11-årige piger er anholdt og mistænkt for – sammen med den 39-årige kvinde – at have pådraget offeret alvorlige legemsbeskadigelser i et racistisk motiveret angreb. Endelig er den 16-årige mistænkt for 'ondsindet kommunikation' rettet mod offeret for overfaldet.

De er alle løsladt under kaution, mens sagen efterforskes.

Derudover leder politiet efter en 15-årig pige, som også skulle have deltaget i overfaldet.

Sagen har sendt chokbølger gennem England.

30 politikere på tværs af de britiske partier kræver, at indenrigsminister Suella Braverman tager affære og sikrer, at 'retfærdigheden sker fyldest'.

Også skolen udsættes for massiv kritik.

Demonstranter forsamledes foran Thomas Knyvett College onsdag, og blandt andre rapperen Dave har forlangt, at alle de ansatte, som ser til i videoen uden at gribe ind og forsøge at stoppe det, der foregår, bliver fyret.

Og det 15-årige offer?

Hun er ifølge en kusine stadig hårdt medtaget efter overfaldet og har knap nok spist siden mandag.

I en officiel erklæring lover Thomas Knyvett College, at skolen tager hændelsen 'ekstremt alvorligt' og gør alt, hvad den kan for at hjælpe og støtte offeret.

Lyt til B.T.s krimi-podcast 'På Fersk Gerning' her eller dér, hvor du normalt lytter til podcast: