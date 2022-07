Lyt til artiklen

I England forbereder de sig på en nødsituation, hvis en hedebølge lammer samfundet.

Højtstående embedsmænd har allerede diskuteret planerne for den første nødsituation grundet en hedebølge i landet.

Flere medier skriver om situationen heriblandt Sky News.

Ifølge medie vil der blive erklæret en national nødsituation på niveau fire, hvis temperaturen når de højder, som man frygter.

Hvis det ender med en national nødsituation, vil det medføre forstyrrelser for skoler, rejser, og sundhedssektoren.

De engelske vejrprognoser siger lige nu, at der er 30 procent risiko for, at søndag 17. juli bliver den varmeste dag, England nogensinde har set.

Met Office, der er den engelske udgave af DMI, har udsendt en advarsel for hedebølgen, som måske rammer søndag.

Den sjældne advarsel betyder, at man kan være ekstra opmærksom på, at det varme vejr potentielt kan være livsfarligt.

Foto: Met Office, Twitter Vis mere Foto: Met Office, Twitter

Hvis søndag bliver den varmeste dag nogensinde, vil temperaturen være højere end 38,7 grader. Den temperatur blev målt i 2019 i Cambridge.

England er ikke det eneste land, der lige nu kæmper med ekstreme temperaturer.

I Spanien og Portugal står det lige nu varmest til med temperaturer, som er et stykke over 40 grader.

Søndag udsendte Spaniens meteorologiske institut det højeste farevarsel i otte regioner. I de kommende dage forventer man, at temperaturerne vil toppe.

Med 47,7 grader blev der sidste år sat varmerekord i Spanien. Den europæiske varmerekord er 48 grader.