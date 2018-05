Noget, som minder om en krigszone mellem dyreaktivister, veganere og slagtere, finder lige nu sted i Storbritannien.

I hvert fald hvis man skal tro den britiske organisation Countryside Alliance, der har med landbrug at gøre.

Her fortæller direktør Tim Bonner, at dyreaktivister i højere og højere grad angriber slagterforretninger, markeder og slagterier – både fysisk og online.

»De angriber sædvanligvis små uafhængige virksomheder i stedet for at give sig i kast med de store drenge - det er ret fejt,« siger han til The Telegraph.

Blandt andet har slagterbutikken Marlow Butchers i byen Ashford i Sydengland fået dyreaktivisternes vrede at mærke.

På butikkens facade havde hærværksmagere nemlig spraymalet ordene ’stop killing animals! Go Vegan’ – eller på dansk: ’Stop med at dræbe dyr! Bliv veganer!’

Og da Wayne Marlow, som ejer slagterforretningen, gik på Facebook for at takke kunder for deres støtte, væltede det ifølge KentOnline ind med trusler.

»Internettet er det værste, for de truer ikke kun med fysisk at ødelægge vores forretning, men de forsøger også at sværte vores ry online ved at efterlade negative anmeldelser og kommentarer. De ønsker at lukke os ned, og folk truer med at smadre vinduerne eller kaste en benzinbombe mod butikken. Vi lever i frygt og er oppe om natten af bekymring - de terroriserer os,« siger Wayne Marlow til KentOnline.

Truslerne er ifølge mediet meldt til politiet.

Det er ikke kun i England, at dyreaktivister har været i problemer med slagterforretninger. Herhjemme kom det for nylig til håndgemæng mellem dyreaktivister og en vagt i Føtex Food på Guldsmedegade i Aarhus, da en gruppe aktivister stillede sig op i slagteriafdelingen og talte om dyrevelfærd. Ifølge Ekstra Bladet anmeldte en af aktivisterne vagten til politiet.