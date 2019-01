Oven på lukningen af Londons lufthavnen i Gatwick i mere end et døgn kort før jul, der skyldtes droneflyvninger tæt på landingsbanerne, køber de britiske myndigheder stort ind.

De har tilsyneladende investeret millioner af kroner i antidroneteknologi sammen med en anden London-lufthavn, Heathrow, der er Europas største.

Gatwick og Heathrows lufthavne har købt ind på et niveau, der minder om de penge, det amerikanske forsvar bruger på lignende antidroneteknologier.

At de skulle til lommerne kommer ikke som nogen stor overraskelse, efter droner over Gatwick forstyrrede flere end 1.000 fly og 140.000 passagerer i den sidste måned af 2018.

Passagerer venter, nole af dem liggende på gulvet, i nordterminalen i Londons Gatwick-lufthavn, da den var lukket på grund af droner kort før jul. Foto: GLYN KIRK

Ifølge Sky News blev militærets antidroneteknologi sat ind ved Gatwick bare få dage efter, at dronene blev set, men tidligere i denne uge er de blevet trukket tilbage fra lufthavnen.

En talsmand for Heatrow siger:

»Sikkerheden for vore passagerer og personale er altid topprioriteten. Vi arbejder tæt sammen med de relevante autoriteter for at sikre os den bedste teknologi til at afhjælpe truslen fra droner.«

De vil ikke ud med yderligerre detaljer om, hvilket system, de har investeret i, men Drone Dome-systemet, der er designet af det israelske firma Rafael, blev efter al sansynlighed brugt af militæret ved Gatwick i december.

I Frankrig har man trænet rovfugle, som her en ørn, i at angribe droner. Foto: GEORGES GOBET

Antidroneteknologien kan intervenere ved at umuliggøre kommunikation mellem operatøren og hans drone på flere kilometers afstand. Med en laserstråle kan det også lokalisere og ødelægge droner.

For øvrigt har myndighederne udlovet en dusør på 414.000 danske kroner for at finde frem til mændene bag dronen i Gatwick.

Politiet har interviewet 115 vidner, og de inkluderer 93 fra »troværdige kilder« såsom piloter, lufthavnsansatte og betjente.

Der er endnu ikke kommet noget gennembrud i efterforskningen.