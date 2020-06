Som led i Englands genåbning må en række forskellige erhverv som hoteller og frisører åbne igen fra 4. juli.

Barer, hoteller, frisører og restauranter i England må åbne igen fra 4. juli.

Det siger Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, til parlamentet tirsdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Anbefalingen om to meters afstand bliver samtidig sat ned til en meter.

Derudover må biografer, gallerier og museer åbne igen fra samme dato.

- Folk bør holde to meters afstand, hvor det er muligt.

- Men der, hvor det ikke er, anbefaler vi at holde mindst en meters afstand for at hindre smittespredning, siger Boris Johnson ifølge Reuters.

Genåbningen sker, da antallet af nye infektioner og dødsfald med coronavirus er faldende i England.

