En voldsom og brutal historie har set dagens lys i England.

En stedfar ved navn Damien Bendall er blevet sigtet for at slå sin 35-årige partner, hendes 11-årige datter, hendes 13-årige søn og en 11-årige ven af børnene ihjel.

Ifølge Daily Mail blev alle fire fundet døde i familiens hjem i Sheffield efter en 'sleepover'. Politiet blev gjort opmærksom på episoden, da faderen til de to børn ikke kunne komme i kontakt med dem hen over aftenen og morgenen efter, og derfor slog alarm. Politiet tog stedfaren med i arrest med det samme.

Faren til børnene var ellers på ferie, men afbrød den omgående, da han fik den tragiske besked af vide. Han tog straks hen til familiens hjem, hvor han ifølge øjenvidner faldt i knæ grådkvalt i over en halv time. Til journalister på stedet sagde han, at det ikke var til at tro, at han ikke skulle se sine børn igen.

Her ses faren med sine to børn. Begge hans børn blev brutalt dræbt til et sleepover. Foto: Social media Vis mere Her ses faren med sine to børn. Begge hans børn blev brutalt dræbt til et sleepover. Foto: Social media

»Jeg kan ikke fatte, at jeg ikke får lov til at kysse dem igen, kramme dem igen, se dem vokse op og leve deres liv. Jeg er knust.«

Også faren til børnenes ven, der ligeledes mistede sin datter i det brutale angreb har været fremme og vise sin sorg, da han har delt en 20 sekunder lang video af sin datter, hvor hun glædeligt boltre sig rundt i haven. Videoen er optaget, ganske få timer før hun blev dræbt.

Episoden skete natten til søndag, og allerede nu er en masse reaktioner væltet ind til de pårørende. En fond, der skal hjælpe familien med at komme videre økonomisk, er også blevet oprettet. Den har i skrivende stund indsamlet over 14.000 pund.

Politiet har ingen andre mistænkt for drabene end den 31-årige stedfar. De ønsker dog stadig, at man kontakter dem, hvis man tror, man har nogen som helst oplysninger i forbindelse med drabet.

Den 35-årige kvinde, der blev slået ihjel af sin partner var desuden gravid med deres fælles barn.