150 danseglade briter fra Birmingham kunne ikke dy sig for at feste løs søndag morgen på en ulovlig pirat-natklub, selvom de brød coronarestriktionerne.

Og måske det for en kort stund føltes som en lille coronafri-verden, hvor gæsterne kunne danse tæt til en dunkende bas, mens endnu en drink blev serveret i baren.

Den ulovlige klub var nemlig indrettet med både bar, DJ-pult og VIP-område, som enhver 'rigtig' natklub ser ud.

Det blev dog meget corona-virkeligt for gæsterne, da politiet pludselig stormede lokalet og uddelte bøder for flere tusinde pund. I England er der nemlig et nationalt lockdown lige nu. Det skriver ABC News.

Den ulovlige natklub var ellers gemt godt. Politiet observerede nemlig først en masse taxier sætte folk af foran en smykkeforretning. En mistænkelig adfærd, som fik politiet til at storme bygningen.

Omkring 70 personer fik bøder på 200 pund. DJ'en risikerer dog en noget større bøde på hele 10.000 pund svarende til knap 85.500 danske kroner.

Det var dog ikke lige sådan, gæsterne havde tænkt sig, at aftenen skulle forløbe. Flere af gæsterne kastede flasker efter politiet, og en politimand endte med at blive såret efter konfrontationen med festgæsterne.

Det lykkedes dog for cirka en tredjedel af deltagerne at flygte fra politiet. Politiet har efterfølgende udgivet termiske billeder fra hændelsen, og her kan man se, at flere flygter gennem taget, da politiet indtager festen søndag morgen.