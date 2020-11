En engelsk mand, der var skrækslagen for at bade, blev fundet død i en svimmingpool, efter hans ekskone havde ringet til ham ved en fejl, mens hun flirtede med en anden mand. Det skriver den engelske avis The Sun.

Den 49-årige Gareth Rees passede på et hus, hvor han arbejdede som gartner, da han modtog et fejlopkald fra Claire Rees. Hun var i gang med en seksuel samtale med sin nye partner.

Selv om han var bange for vand, tog Gareth Rees et spring ned i poolen uden for det luksushjem, hvis ejere var på ferie i Frankrig.

Da Claire indså, at hun havde delt sin romantiske snak med sin eksmand, så tog hun straks ud til huset og fandt hans livløse krop i vandet.

Gareth Rees og fru Claire, da de stadig var sammen. Foto: Facebook Vis mere Gareth Rees og fru Claire, da de stadig var sammen. Foto: Facebook

Under ligsynet fortalte hun, at det ikke havde været særligt rart at høre for eks'en, at hun flirtede med sin nye fyr, Glen Ryan, mens de var på en frokostdate på en pub.

»Jeg følte mig rigtig dårligt ved at tænke på det, men jeg havde joket med mine venner, fordi Gareth tidligere havde tekstet mig og sagt, at han ville tage sig en tur i poolen.

Han kan ikke svømme, han hadede vand, han havde en fobi – vi troede alle sammen, at han jokede,« sagde hun.

»Hvis det havde nogen indvirkning, at jeg lavede et fejlopkald til ham, så bliver jeg nødt til at leve med det.«

Patologen Robert Chapman har bekræftet, at Gareth døde efter drukning. Han havde indtaget over promillegrænsen af alkohol, inden han hoppede i vandet.

Gareth var nemlig mistænksom. Han var vred og ophidset over, at han vidste, at Claire var romantisk involveret med en anden.

Den assisterende ligsynsperson, dr. Karen Henderson, var imidlertid ikke sikker på, at Gareth havde i sinde at drukne sig selv.

Ifølge Claire Rees var hendes eksmand en kærlig person. Han var den bedste stedfar til hendes søn. Men de drev stadig længere væk fra hinanden, og sønnen kunne ikke klare forældrenes skænderier.

»Det var det sidste søm i kisten,« sagde hun.