En kun 35-årig britisk astrofysiker, Natalie Christopher, er fundet død.

Det sker, efter hun mandag blev meldt savnet, mens hun var på ferie på den græske ø Ikaria.

Det skriver Huffington Post, der citerer græske medier for den tragiske nyhed.

Hun forsvandt om morgenen, da hun var ude for at løbe en tur, men hun vendte aldrig tilbage. Det fik kæresten til at slå alarm.

Politiet iværksatte en større eftersøgning af kvinden, hvor brandfolk, kystvagt og frivillige ledte efter hende. Også en helikopter blev taget i brug, der med et termisk kamera skulle finde hende. Og selvsamme dag kunne myndighederne overbringe den værst tænkelige nyhed til kæresten.

Ifølge det græske medie Ant1 News blev Natalie Christophers lig fundet i en kløft omkring 1,5 kilometer fra det hotel, hvor hun boede. Det var en frivillig brandmand, der fandt kvindens lig.

Ifølge britiske The Sun har drabsbetjente fra Athen overtaget efterforskningen. Man har også fundet blod på hendes sovepude, men ifølge Christophers 38-årige kæreste stammer det fra en omgang næseblod.

Natalie Christopher var oprindeligt fra London, men boede med sin kæreste på Cypern. Hvorvidt han skulle være mistænkt i sagen, oplyses ikke.