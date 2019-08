Den 35-årige engelske astrofysiker Natalie Christopher er forsvundet på den græske ø Ikaros, da hun ikke vendte tilbage til hotellet efter en løbetur i mandags.

Græsk politi leder nu sammen med brandfolk, kystvagten og frivillige efter kvinden, og de fokuserer på de øde områder af øen.

En helikopter med termisk kamera er også taget i brug, og myndighederne fra Cypern har også tilbudt deres hjælp.

Politiet siger, at de foreløbig holder alle muligheder åbne.

Ikaros. Foto: Google Maps Vis mere Ikaros. Foto: Google Maps

Videnskabskvinden ankom lørdag til Ikaros sammen med sin partner, skriver Cyprus Mail.

Det var planen, at de to skulle forlade øen mandag for at rejse videre til Cypern, men Natalie Christopher tog ud at jogge om morgenen og vendte aldrig tilbage.

Ifølge partneren vågnede han alene op og så, at hun ikke var tilstede.

Da han ringede til hende, fortalte hun, at hun var på en løbetur i Kerame Ayios Kirikos-området.

Da hun ikke var kommet tilbage ved middagstid, prøvede han at ringe hende op igen – men den blev ikke taget.

Så ringede han til politiet og fortalte, at hun var forsvundet. Det skriver Sky News.

Ifølge lokale rapporter var Natalie Christophers telefon stadig åben, da hun forsvandt.

Hendes søster, Jena Christopher, har en bøn til alle, der har hendes telefonnummer:

»Lad være med at ringe til hende. Det vil opbruge batteriet, og politiet bruger hendes telefon til at finde ud af, hvor hun er.«

I mellemtiden undersøger græsk politi de blodpletter, de opdagede på sengetøjet i det værelse, som parret havde lejet.

Ejeren af hotellet i Kerame, Theodoris Theodorakis, bliver citeret i de lokale medier for at sige, at de blodstænk var 'typisk for næseblod'.

Sengetøjet er sendt til et laboratorium for at DNA-teste blodet.