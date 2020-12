Det havde været et mareridt. I 11 uger havde engelske Wayne Oldham været indlagt med coronavirus. De seneste seks havde han ligget i kunstigt koma.

Nu var dagen kommet. Dagen, hvor lægerne ville tage ham ud af den dybe, dybe søvn. Men da han endelig vågnede, udspillede en bizar seance sig.

Det fortæller hans hustru gennem 19 år i et interview med Liverpool Echo.

Louise Oldham og parrets børn fulgte nemlig med over Facetime, da Wayne Oldham for første gang i mange uger slog øjnene op.

Den 46-årige mand fra Aintree nær Liverpool blev indlagt med coronavirus 5. oktober. Virussen havde taget hårdt fat, og han blev flere gange flyttet mellem hospitaler.

Hans tilstand blev blot værre og værre, og hans hustru var til sidst overbevist om, at han ikke ville klare den. Hun begyndte at planlægge hans begravelse, mens hun forsøgte at være stærk for deres teenagedøtre.

På hospitalet valgte lægerne at tilslutte ham en ECMO-maskine. Et apparat, der overtager hjertet og lungernes funktion.

I seks uger lå Wayne Oldman i koma, før han endelig havde fået det så godt, at lægerne besluttede at tage ham ud af det kunstige koma. Da han slog øjnene op, var det til synet af hustruen på Facetime.

»Han var meget omtåget. Helt ude af den. Det var en smule pinefuldt at se på,« fortæller Louise Oldham om øjeblikket, hun for første gang længe så sin mand ved bevidsthed.

Til at starte med havde Wayne Oldham problemer med at sige noget, fordi han stadig var iført en iltmaske.

»Han virkede meget vildfarende. Han beskyldte mig for ikke at være kommet på besøg i ti uger og sagde, at han ville stikke af og starte som mælkemand et sted. Han kaldte mig alverdens ting.«

»Og da han tog masken af, havde han den mærkeligste accent. Det lød som skotsk,« fortæller hustruen.

Den sære episode til trods var familien glad for at have været med på den virtuelle sidelinje, da faren vågnede. Og så var de overraskede. De hospitalsansatte havde nemlig ikke afsløret, at det var netop det, der skulle ske den dag.

Også hovedpersonen selv var – forståeligt nok – noget rundt på gulvet, da han vågnede. Han fortæller, at han havde været heftigt bedøvet, mens han havde ligget i koma, og at han oplevede opvågningen som meget traumatiserende:

»Da jeg vågnede, var jeg ligesom en galning. Jeg talte med skotsk accent,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg kunne ikke bevæge mig. Jeg kunne kun bevæge mit hoved en smule. Jeg troede ikke, at det ville bedre. Jeg havde kronisk ondt i mine fødder, og jeg var grundlæggende i konstant smerte.«

I dag har Wayne Oldman det væsentligt bedre. Men han er stadig ikke på toppen.

I kølvandet på det kunstige koma har han fået nogle nerveskader. Derfor skal han igennem uger med genoptræning for at lære at gå igen.

Men det klarer han også, lyder det optimistisk fra briten. Han har nemlig allerede nået ét af de mål, han satte sig selv, efter han vågnede: At komme hjem til jul.

21. december blev Wayne Oldman således udskrevet og vendte hjem til en stor applaus og jubel fra naboer og familie.