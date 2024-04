Fire uger gammel brækkede Ollie Davis nakken.

Undersøgelsen efter hans død afslørede desuden, at han havde 23 brækkede ribben, et brud på kraniet, på kravebenet, brækket begge arme og brud på adskillige led.

Mere end 40 frakturer fandt lægerne på hans krop.

Det var tilbage i oktober 2017, at den lille dreng blev fundet livløs i sit hjem i Beaumont Leys, Leicester, i England.

Onsdag blev hans forældre dømt for drabet på ham.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem Sky News og BBC.

Allerede tilbage i marts blev forældreparret fundet skyldige. Hans far i selve mishandlingen og drabet, og hans for i at have været skyld i eller tilladt alvorlige skader på et barn.

Moderen, Kayleigh Driver, fik syv år fængsel, mens faderen, Michael Davis, kan se frem til at tilbringe resten af sit liv bag tremmer.

Leicestershire Police skriver i en pressemeddelelse, at efterforskningen har varet over mere end seks år.

Begge forældre har nægtet sig skyldige gennem hele forløbet og fastholdt til det sidste, at de ikke vidste, hvad der var sket med deres søn.

Takket være hjælp fra en lang række lægelige eksperter er det lykkedes politiet at bevise, at Ollie havde været udsat for grove fysiske overgreb.

I pressemeddelelsen fra politiet forklarer chefefterforsker, Mark Parish, at efterforskningen har været drevet af et stort ønske om at yde Ollie retfærdighed.

»Ollie var en nyfødt baby, som var afhængig af sine forældre i alt, hvad han havde brug for, og det var deres pligt at elske og beskytte ham. I stedet blev han svigtet på den mest forfærdelige måde, man kan forestille sig.«