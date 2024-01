Rækkehuset i røde mursten er i to etager og ligner en helt almindelig britisk familiebolig.

Afspærringen, politibilerne og det hvide telt i forhaven afslører dog, at noget er helt galt bag de nedrullede gardiner.

Fredag blev husets tre beboere og en kvindelig gæst fundet døde i huset i Costessey lidt uden for Norwich i det østlige England.

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem BBC, Sky News og The Guardian.

Det fremgår også, at alle de fire afdøde var i familie med hinanden.

»Det er meget trist, og vi er chokerede. Sådan noget sker aldrig her. Det er et meget stille kvarter,« siger en anonym nabo til The Guardian.

»Vore tanker er med dem, som kendte og elskede dem, for dette er bare forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere på sådanne nyheder,« lyder det fra en anden.

Det drejer sig om to mindreårige piger, en 45-årig mand og en 36-årig kvinde.

»Manden og de to børn boede på adressen, men kvinden var på besøg og boede ikke i ejendommen,« siger vicepolitiinspektør Chris Burgess fra Norfolk Police til Sky News.

Han tilføjer, at først når resultatet af obduktionerne foreligger, kan man fastslå årsagen til deres død.

»Vores efterforskning er på et meget tidligt stadie, men det er klart, at dette er en meget foruroligende og tragisk hændelse.«

»Vi arbejder stadig på at finde frem til alle omstændighederne, der forårsagede disse fire menneskers død, men på nuværende tidspunkt betragter vi det som en isoleret hændelse.«

Umiddelbart efter den chokerende nyhed bredte sig i lokalområdet, gik der rygter om, at mordvåbnet var en kniv, der var blevet fundet i en nærliggende skov.

Politiet fastslår dog, at kniven ikke har noget med de fire dødsfald at gøre.