Danmark og Europas forsvar er stadig i dårlig forfatning trods nye Nato-tal, siger Engell.

Danmark er nu ét blandt i alt 18 Nato-lande, der lever op til Natos målsætning om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

Det var den glade melding fra forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) og Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, da Nato-landene onsdag samledes til møde i Bruxelles.

Tallene skal dog mest ses som et forsøg på at imødegå kritikken fra USA end som udtryk for, at Europa nu har et stærkt forsvar.

Det siger politisk kommentator Hans Engell.

Han peger på, at Danmark sammen med en række andre Nato-lande efter den kolde krig nedrustede. Derfor er der et enormt efterslæb, der nu skal lukkes:

- Krigen i Ukraine har været en historisk øjenåbner for ikke mindst de vesteuropæiske lande. Det, vi oplever i Ukraine, er det scenarie, vi frygtede under hele den kolde krig. Nu ser vi det folde sig ud.

- Det sker efter murens fald og efter Sovjets sammenbrud, hvor Danmark var et af de lande, der var allerhurtigst til at indkassere fredsdividenden gennem nedskæringer på forsvaret, siger Hans Engell, der selv var forsvarsminister i 1982 til 1987 under den kolde krig.

Ifølge Engell har Danmark stået forrest, når det gjaldt troen på, at der var fred og ingen fare. Derfor skal man ifølge Engell ikke se Troels Lunds melding som udtryk for, at det danske forsvar nu er i topform.

- Vi er et af de lande, der har det største efterslæb. Rigsrevisionen og Forsvaret har lavet eftersyn, der peger på, at Danmark ikke har et eksisterende civilforsvar, vi mangler beskyttelsesrum, og i en krigssituation ville vi virkelig være på hælene.

- Derfor har opvågningen i Danmark været hård og brutal. Det har den også været i andre Nato-lande, siger Hans Engell.

Ud over krigen i Ukraine har årelang kritik fra USA af de europæiske allierede også haft effekt.

Kritikken nåede nye højder i weekenden, hvor Donald Trump udtalte, at USA med ham som præsident ikke vil forsvare Nato-lande, der ikke lever op til Nato-målsætningen.

Udmeldingen har fået kritik fra både Jens Stoltenberg og USA's præsident, Joe Biden, der har kaldt den "skamfuld".

Troels Lund Poulsen ser dog ikke meldingen som et reelt ønske fra Trump og USA's side om at overlade Europa til sig selv.

- Vi kan stole på, at USA er der. For USA ønsker også et stærkt Nato, sagde Troels Lund Poulsen onsdag.

Den danske forsvarsminister har dog intet andet valg end at udtale sig som han gør, mener Engell:

- Hvis en dansk forsvarsminister pludselig begynder at skabe tvivl om sammenholdet og alliancens artikel 5, så er vi ude i en helt anden diskussion.

- Spørgsmålet er, hvor meget vi tror på, at USA og en amerikansk befolkning er parat til at sætte ultimative styrker ind på at forsvare et Europa, som i forvejen har misligholdt sit eget forsvar.

- Det er der, vi er i dag, og det er derfor Stoltenberg og Troels Lund har brug for at sige det, de gør, siger Hans Engell.

/ritzau/