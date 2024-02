Det er bestemt ikke sikkert at ligge sig til rette på de hvide sandstrande, eller bestille en kold margharita i poolbaren langs den caribiske kyst i Mexico.

For fire stridende mexicanske narkokarteller forsøger i øjeblikket at vinde dominans over området – og med sig bringer de grusom vold, død og frygt.

Det skriver Fox News.

»Det hele er rædselsfuldt for os, men for folk i Mexico er det bare en tirsdag. De her ting sker hele tiden over hele landet,« siger privatdetektiv Jay Armes til mediet og fortsætter:

»Men nu sker det i områder, der før var 'off limits' (forbudt, red.),« siger privatdetektiven.

Han fortæller videre, at reglerne har ændret sig. Narkokartellerne ville førhen helst gå under radaren, men det er ikke længere tilfældet. De vil i stedet have en del af turismekagen, der har medvirket til at danne grundlag for landets økonomi i årtier.

De fire karteller i krig ønsker at overtage al forretning i områderne, hvor turismen er størst – og mest indbringende.

Og her bliver der ikke taget hensyn til de mange turister, hvis de er det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

I løbet af de seneste to uger er en californisk kvinde blevet dræbt i krydsilden nær en populær strand i Tulum. Og så blev en mand fra New York bortført – og dernæst efterladt i en jungle, skriver mediet.

Millioner af turister besøger hvert år Cancún og Maya-rivieraen i det sydlige Mexico.

Og selvom volden brager frem i øjeblikket, er det bestemt ikke første gang, at der har været uro i ferieparadiset.

I foråret sidste år, advarede det amerikanske udenrigsministerium amerikanske statsborgere om »at udvise øget forsigtighed« – især efter mørkets frembrud – på Mexicos caribiske strandresorter.

Det skete efter, at fire lig blev fundet nær en strand i Cancún.

Og i 2021 blev to turister dræbt lidt længere sydpå i Tulum, da de tilsyneladende blev fanget i krydsilden mellem rivaliserende narkohandlere.