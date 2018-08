Onklen til en 12-årig dreng, der som den eneste af ni ombordværende overlevede et flystyrt ved bjerget Menuk i Indonesien, fortæller nu den rørende historie om, hvordan han reddede livet.

»Da flyet faldt mod jorden, så tog hans far fat om ham, og så sprang de fra det faldende fly. Faderen ramte hovedet mod en sten og blev dræbt, mens Jumaidi blev slået bevidstløs,« sagde drengens onkel Gandi.

Drengen, der går i femte klasse, var den eneste, der overlevede styrtet. De øvrige otte ombordværende, inklusiv de to piloter og Jumadis far, Jamaluddin, blev dræbt. Det skriver avisen The Jakarta Post.

En af de omkomne ligger klar til at blive bjerget fra nedstyrtningsstedet. Foto: AFP PHOTO / INFORMATION UNIT OF PAPUA'S CENDERAWASIH MIITARY COMMAND Vis mere En af de omkomne ligger klar til at blive bjerget fra nedstyrtningsstedet. Foto: AFP PHOTO / INFORMATION UNIT OF PAPUA'S CENDERAWASIH MIITARY COMMAND

En sygeplejerske, ved det hospital drengen er indlagt på, fortæller af Jumaidi har fortalt ham, at mens flyet planlagde at lande i Oksibil, så røg det pludselig ind i en mørk sky og kom ud lige før en klippe.

Det udløste en alarm, og hans far tog ham i armene og hoppede ud af flyet.

Efter at han igen kom til bevidsthed, kravlede Jumaidi ind i flyet igen for at lede efter noget at drikke, fortalte sygeplejersken. Han blev siddende i flyet, indtil redningsfolk kom til undsætning tidligt søndag morgen.

Det lille, sweizisk byggede fly var totalt mast efter styrtet på bjerget Menuk. Foto: AFP PHOTO / INFORMATION UNIT OF PAPUA'S CENDERAWASIH MIITARY COMMAND Vis mere Det lille, sweizisk byggede fly var totalt mast efter styrtet på bjerget Menuk. Foto: AFP PHOTO / INFORMATION UNIT OF PAPUA'S CENDERAWASIH MIITARY COMMAND

Heri Budiono, der leder Bhayangkara Jayapura-hospitalet, fortæller at Jumaidi er ved godt mod. Han havde slået sin højre hånd under styrtet.

»Han ankom til hospitalet i en stabil tilstand. Han har ikke noget seriøst blødning, men kun nogle få, mindre skader,« sagde Heri.

Den 12-årige dreng bliver, som den eneste overlevende, reddet. Foto: AFP PHOTO / INFORMATION UNIT OF PAPUA'S CENDERAWASIH MIITARY COMMAND Vis mere Den 12-årige dreng bliver, som den eneste overlevende, reddet. Foto: AFP PHOTO / INFORMATION UNIT OF PAPUA'S CENDERAWASIH MIITARY COMMAND

Det sweiziskbyggede Pilatusfly mistede kontakten med trafikkontrrollen den 11. august under, hvad der skulle være en flyvetur på 40 minutter i den øde Papua-provins.

Jumaidi er den yngste af tre børn, og hans far, Jamaluddin, var en handelsmand.

Flyet, der styrtede, ramte jorden med næsen først og alle otte dræbte er fundet.