Danmarks ambassadør i Washington, Lone Dencker Wisborg, var eneste deltager ved indsættelsen af Joe Biden. Det gjorde stort indtryk på hende.

»Det var en stor oplevelse at få lov at repræsentere sit land ved sådan en lejlighed. Og det var jo også en historisk dag med den første sorte og kvindelige vicepræsident. Det var ret fint at være med til, selv om det også var ret koldt,« siger Lone Dencker Wisborg.

Det sidste kan B.T.s udsendte skrive under på. Det blæste så meget, at mit kamerastativ væltede under en optagelse. Noget af det mest rørende der, hvor jeg stod tæt på Kongressen, var, at jeg mødte flere kvinder, der var kommet fra vidt forskellige dele af landet for at hylde Kamala Harris som første kvindelige vicepræsident.

En af dem, Susanna, kom fra Portland Orgeon. Hun havde medbragt det amerikanske flag og røde roser, og hun sagde:

»Du aner ikke, hvor meget hendes udnævnelse betyder for farvede piger overalt i USA. Jeg har ventet på det her hele mit liv, og jeg blev simpelthen nødt til at komme for at hylde det.«

Danmarks ambassadør lagde også mærke til Kamala Harris-effekten.

»Det oplevede vi også der, hvor vi sad tæt på begivenheden. Der var ekstra mange bifald, når hun blev omtalt, og det er jo også et glasloft, der bliver brudt, og det tror jeg, at der var mange, der gerne ville anerkende.«

»Man kunne mærke, at hun har karisma, det er der ingen tvivl om,« siger Danmarks ambassadør, der sad få meter fra begivenhederne.

Det var en særlig oplevelse at være til stede. B.T.s udsendte var også til stede ved Barack Obamas indsættelse.

Dengang kunne man ikke bevæge sig overhovedet, så mange tilskuere var der. Men grundet covid-19 og stormen på Kongressen 6. januar var der næsten udelukkende militær og presse til stede.

»Det gjorde det noget specielt at være til stede. Det kan man ikke komme udenom. Men jeg synes stadig, at det var et flot arrangement. Sådan noget kan de jo, amerikanerne. Jeg synes, at både sangene og de andre indslag var meget rørende. Det var en meget stor oplevelse, som man ville ønske, at flere kunne have delt.«

Joe Bidens indsættelse er samtidig et nyt kapitel for det allerede velfungerende dansk-amerikanske samarbejde.

»Vores helt store opgave nu er få opbygget et solidt samarbejde med den nye administration, og det arbejde er allerede sat i gang. Jeg har rakt ud til administrationen, men fik at vide, at de lige skal have sat skriveborde og stole op osv. Og det kan man jo godt forstå.«

Joe Biden har allerede meldt ud, at USA nu kommer til at satse stort på grøn omstilling. Det kan være en åben dør til at udbygge samarbejdet med Danmark, der er verdensførende på flere klimaområder.

»Vi har bestemt noteret os udmeldingen fra Joe Biden, og vi anslår, at der er rigtig gode muligheder for yderligere at udbygge det samarbejde, som Danmark og USA har haft i mange år. Der er nok at tage fat på, hvis man kigger sig om ude i verden, og derfor noterer vi os naturligvis også med glæde præsident Bidens budskab om, at USA igen vil engagere sig med verden.«

Joe Biden har allerede underskrevet et dekret, der igen melder USA ind i Paris-klimaaftalen og WHO, og hans administration ventes at udbygge samarbejdet med EU.