Isoleret fra omverdenen går 5000 forskere rundt på Antarktis uden frygt for at blive ramt af coronavirus.

Kontinentet er nemlig det eneste, hvor man endnu ikke har registreret nogen coronatilfælde.

Og det er en noget særpræget oplevelse, fortæller Keri Nelson, der er koordinator ved den nordligste antarktiske forskningsstation, til CNN.

»Jeg tror ikke, at der er en eneste person her, som ikke er glad for at være i sikkerhed her lige nu,« siger hun og fortsætter:

An aerial view of Mawson research station is pictured, as Tasmania placed tough new restrictions on mainland Australians seeking entry in response to a coronavirus disease (COVID-19) spread, however, the restrictions will not apply to the Aurora Australis. Many of the expeditioners have spent 12 months living on sub-Antarctic Macquarie Island conducting scientific research, in this undated handout photo obtained by Reuters on March 20, 2020. Dan Suttle/Australian Antarctic Division/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES.NO ARCHIVES Foto: AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION Vis mere An aerial view of Mawson research station is pictured, as Tasmania placed tough new restrictions on mainland Australians seeking entry in response to a coronavirus disease (COVID-19) spread, however, the restrictions will not apply to the Aurora Australis. Many of the expeditioners have spent 12 months living on sub-Antarctic Macquarie Island conducting scientific research, in this undated handout photo obtained by Reuters on March 20, 2020. Dan Suttle/Australian Antarctic Division/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT NO RESALES.NO ARCHIVES Foto: AUSTRALIAN ANTARCTIC DIVISION

»Vi kan fortsat socialisere, som vi vil uden frygt. Vi kan give 'high fives', kramme og sidde tæt sammen, hvis vi vil. Vi reagerer heller ikke med frygt, hvis nogen hoster.«

De godt 5000 forskere, der ifølge CNN i øjeblikket er bosiddende på Antarktis, er fordelt på 80 forskningsstationer rundt om på hele kontinentet. Men forskerne bor der kun midlertidigt, og der er således ingen fastboende.

29-årige Robert Taylor er fra Skotland og har boet på Antarktis de seneste seks måneder.

»Det føles, som om vi er på månen og kigger ned. Vi kan se, hvad der sker, men det er langt væk,« siger han til mediet.

Allerede da de første meldinger om, at coronavirus var begyndt at sprede sig fra Kina og til resten af verden, lukkede man Antarktis ned for omverdenen. Stedet er et populært turistmål, og der var derfor stor risiko for, at coronavirusset også ville nå det øde kontinent.

Sådan gik det heldigvis ikke, selv om det var tæt på.

Et australsk krydstogtskib havde nemlig snuden rettet mod Antarktis fra Argentina. Men da en passager blev alvorligt syg, vendte skibet om og satte kurs mod Uruguay.

Her kunne man siden konstatere, at 60 procent af skibets passagerer var smittet med coronavirus.