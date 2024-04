Kær bil har mange navne.

Eller i hvert fald to.

Sådan er det i hvert fald gået for den nyeste Alfa Romeo-model, der kun nåede at hedde 'Milano' i nogle få dage.

Det skriver Reuters.

At bilfirmaets første elbil skulle hedde 'Milano' var en hyldest til Alfa Romeos hjemby Milano.

Men sådan blev det absolut ikke opfattet i Italien.

Mange var fortørnede over, at bilen skulle have netop det navn, når den nu skulle produceres i Polen.

De italienske myndigheder gik ind i sagen, og derfor har Stellantis, der ejer Alfa Romeo, nu besluttet sig for at ændre navnet på bilen fra 'Milano' til 'Junior', der er en reference til 'GT 1300 Junior', som kom på markedet i 1966.

På et pressemøde siger Jean Phillipe Imparato, der er administrerende direktør i Alfa Romeo:

»Selvom vi er sikre på, at navnet 'Milano' opfylder alle lovkrav, har vi taget beslutningen om at ændre navnet til 'Junior' for at forbedre forholdet til den italienske regering.«

Den italienske industriminister, Adolfo Urso, sagde torsdag, dagen efter at Alfa Romeo havde lanceret bilen i Milano, at dens navn var i strid med en italiensk lov, der er rettet mod 'italiensk klingende' produkter, som fejlagtigt hævder at være italienske.

Og så blev det navn ændret.