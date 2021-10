Fundet af nogle dækrester kan være med til at føre til opklaringen af, hvad der skete, da to svenske betjente og kunstneren Lars Vilks søndag mistede livet i en tragisk ulykke.

Det fortæller chefen for den regionale efterforskningsenhed, Stefan Sintéus, på et pressemøde mandag formiddag.

»Livvagtsbilen har punkteringsfrie dæk, men hvis der har været en form for dækeksplosion, så skal vi se på det, og det er, hvad den tekniske udredning skal vise,« siger han ifølge Aftonbladet.

På pressemødet slog han dog også fast, at man endnu ikke ved, hvad der førte til, at den civile politibil endte med at krydse midterrabatten på motorvejen E4 uden for Markaryd, så den endte i den modsatte vejbane, hvor den kørte frontalt ind i en lastbil.

Arkivfoto af Lars Vilks. Foto: Lehtikuva Lehtikuva Vis mere Arkivfoto af Lars Vilks. Foto: Lehtikuva Lehtikuva

Men fundet af dækresterne er noget, man ser nærmere på.

»Vi har ikke omstændighederne på plads. Vi afhører vidner, og der har også været en følgebil (til den civile politibil, red.), og efterforskningsarbejdet pågår endnu,« siger Stefan Sintéus ifølge Aftonbladet.

Indtil videre er der dog ikke noget, der tyder på, at der skulle være tale om et form for attentat mod Lars Vilks.

Det var kort før klokken 15.30, at bilen med de to betjente og kunstneren endte med at køre gennem hegnet på motorvejen og endte i den forkerte retning.

Vægten af livvagtsbilen på 4,5 ton kan være med til at forklare, hvordan den med høj fart kunne køre gennem vejhegnet.

Både de to betjente og Lars Vilks mistede livet i ulykken. Han blev 75 år.

»At den person, vi er sat til at beskytte, og vores to kollegers liv slutter i denne tragedie, er ubegribeligt og usigeligt trist,« fortalte regionspolitichef i region Syd, Carina Persson, søndag aften:

»Mine varmeste tanker går til den beskyttede persons pårørende og vores kollegers familier og nærmeste kolleger.«

Lastbilchaufføren blev efter ulykken indlagt med alvorlige kvæstelser.

Lars Vilks – der i dansk sammenhæng især er kendt fra terrorangrebet mod kulturhuset Krudttønden i København i februar 2015, hvor han var til stede – har i årevis været under politibeskyttelse.

Årsagen var, at han i 2007 fik publiceret en karikaturtegning, som forestiller profeten Muhammed som en hund. Det medførte flere dødstrusler.