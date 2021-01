Endnu to personer er fundet døde efter onsdagens jordskred i den norske kommune Gjerdrum. Dermed er fire personer nu bekræftet omkommet.

Fundet af begge personer skete lørdag aften med få timers mellemrum. Det var nogle hunde, som ved markering gjorde redningsfolkene opmærksomme på ligene.

Det skriver norske VG.



Der savnes stadig seks personer efter det omfattende jordskred, som fandt sted natten til onsdag i byen Ask, der ligger godt 50 kilometer nord for Oslo.

Politiet er fortsat i gang med at lede og vil fortsætte eftersøgningen frem til kl 02.00 i nat, skriver mediet.

»Vi arbejder intensivt videre med eventuelle markeringer, som bliver foretaget. Vi har fortsat håb om at finde overlevende,« siger indsatsleder Roy Alkvist til VG.

Lørdag morgen kunne myndighederne oplyse, at dødsoffer nummer to var fundet død efter jordskreddet.

Norske VG har allerede sat ansigt på flere af de savnede, der både tæller unge og gamle.

Blandt andet skriver Nina Christine Gundersen, datter til den 69-årige Irene Ruud Gundersen, på Facebook, at hun fortsat håber på, at hendes mor findes i live:

»Det her er uvirkeligt. Jeg krydser alt, hvad jeg har, for, at de finder mor,« skriver hun.

Det bløde ler-underlag omkring området for jordskreddet har været og er fortsat en stor udfordring for redningsmandskabet, som anvender blandt andet helikoptere og droner med varmesøgende kameraer i forsøget på at lokalisere ofrene for katastrofen.

Politiet oplyser, at en af de omkomne, som blev fundet 1. januar, var den 31-årige Erik Grønolen. De pårørende er underrettet.