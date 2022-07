Lyt til artiklen

Dramaet i den britiske regering fortsætter.

Onsdag har yderligere to ministre trukket sig som følge af manglende tillid til Boris Johnson.

Først var det den britiske børne- og familieminister, Will Quince, der meddelte sin afgang.

Quince fulgte dermed to af premierminister Boris Johnsons topministre, der tirsdag aften valgte at trække sig. Det skete i protest mod premierministeren.

I et brev til Boris Johnson, som den nu tidligere minister har offentliggjort på Twitter, skrev han blandt andet, at fratrædelsen skyldes, at Johnson har givet unøjagtige oplysninger til medierne.

»Tak, fordi du mødtes med mig i aftes (tirsdag aften, red.) og undskyldte for de meldinger, som kom ud fra mandagens medierunde, som vi nu ved, ikke var sande,« skriver han.

»Det er med stor sorg og beklagelse, at jeg føler, at jeg ikke har andet valg end at gå af som børne- og familieminister,« skriver han.

Og dramaet er tilsyneladende slet ikke slut endnu.

Senere på formiddagen meddelelte ministeren for skolestandarder, Robin Walker, også, at han trækker sig.

