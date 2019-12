Hun siger, hun havde sex med Prinsen, da hun var 17. Han holder derimod fast i, at han aldrig har mødt hende.

Nu står to andre kvinder frem og fortæller, at de så prins Andrew sammen med Virginia Roberts Guiffre på en natklub i London.

Det er muligt, at den britiske prins Andrew lige nu tænker, at det ser så sort ud, at det kun kan gå fremad herfra. I givet fald må han tro om igen. For netop som Epstein-skandalen lader til at have toppet, tager sagen endnu en drejning:

I weekenden stod to kvinder nemlig frem og fortalte, at de så Prinsen danse med Virginia Roberts Guiffre på natklubben Tramp i London.

Virginia Giuffre hævder at være blevet tvunget til at have samleje med den britiske prins Andrew, da hun var bare 17 år. Foto: SHANNON STAPLETON

Og ikke nok med det:

Endnu et af Epsteins ofre er ifølge The Mirror stået frem og har fortalt, at hun havde sex med Prinsen dengang.

Modsat Virginia Roberts hævder den nye kvinde ikke, at hun blev tvunget til sex, men hun fortæller om en bizar sex-leg, hvor Prinsen under akten brugte en dukke, som lignede ham selv.

Hvad angår Epsteins såkaldte 'sex-slave', Virginia Roberts, så har hun i både vidneudsagn og et tv-interview fortalt, hvordan hun i 2001 dansede tæt med en storsvedende prins Andrew på natklubben. Det var angiveligt få timer før, hun havde sex med Prinsen første gang.

Det var angiveligt en maske i stil med disse fra det kendte tv-show 'Spitting Image', som prins Andrew brugte under en sex-leg. (Arkivfoto) Foto: ADRIAN DENNIS

Et møde, Andrew i interviewet med BBC's Emily Maitlis i programmet Newsnight hævdede, aldrig har fundet sted. Han påstod endda, at han ikke kun huske overhovedet nogensinde at have mødt 'this lady.'

Som prikken over i'et understregede han, at det umuligt kunne være ham, hun havde danset med, da han - på grund af en bizar medicinsk lidelse - slet ikke kunne svede på daværende tidspunkt.

I øvrigt - tilføjede han - huskede han, at han lige præcis den aften havde hentet sin datter ved en fødselsdagsfest på et pizzeria. Noget, som han tydeligt huskede, fordi det var en meget usædvanlig ting for ham at gøre.

Interviewet med Prinsen vakte opsigt langt ud over Storbritanniens grænser, og hjemme i London sad en kvinde og undrede sig.

Endnu en kvinde fortæller, at hun har haft sex med prins Andrew. Han skulle angiveligt have brugt en dukke, som lignede ham selv, under akten. (Arkivfoto) Foto: Toby Melville

Da hun så Prinsen benægte alt i det meget omtalte interview med BBC, besluttede hun at stå frem og fortælle, hvad hun så den famøse aften, skriver The Daily Mail.

Den amerikanske advokat Lisa Bloom repræsenterer fem af de kvinder, som blev misbrugt af den pædofilidømte- og mistænkte finansmanden Jeffrey Epstein.

I august tog rigmanden sit eget liv i en fængselscelle i New York, hvor han sad og ventede på at få sin sag for retten.

Siden er hans venskab med prins Andrew blevet en større og større belastning for både dronnings Elizabeths søn og resten af den kongelige familie, og Andrew har været nødt til at frasige sig alle sine officielle pligter og sine protektioner. Men uanset, hvad Prinsen gør eller siger, lader den prekære sag bare til at vokse sig større.

Prins Andrews forhold til den afdøde rigmand Jeffery Epstein har i den grad bragt ham i vælten.

I sidste uge fløj Lisa Bloom til London for at tale med det nye vidne. I den forbindelse optrådte hun i morgenprogrammet 'This Morning' på ITV. Her afslørede hun, at hun faktisk havde talt med hele to nye kvinder i sagen.

»Den første kvinde, en londoner, kontaktede mig efter, at hun havde set interviewet med prins Andrew.«

»Hun var meget skuffet over, at han nægtede, at han kendte Virginia og benægtede, at han havde været på natklubben. Det var det, der fik hende til at stå frem. Ingen burde stå over loven,« forklarede advokaten.

Kvinden var sammen med en veninde på natklubben, som bekræfter hendes historie, og de så begge Prinsen danse med den purunge Virginia Roberts, der dengang blot var 17 år.

Virginia Giuffre hævder blandt andet, at hun har haft sex med Prins Andrew under et orgie på Epsteins private ø på Jomfruøerne. Foto: SHANNON STAPLETON

Det nye vidne husker episoden tydeligt, fordi hun aldrig før havde været i samme rum som en kongelig og blev starstruck, da hun så Prinsen så tæt på. Kvinden fortæller - ifølge Lisa Bloom - hvordan hun bare stirrede på Prinsen:

»Han var sammen med en ung kvinde, som hun nu ved, var Virginia Roberts. Hun husker, at prins Andrew smilede og virkede glad, og det gjorde Virginia ikke. Det, at Virginia ikke smilede, gjorde også et vist indtryk på hende,« fortæller Lisa Bloom til ITV.

Lisa Bloom tilføjer, at hun ikke ønsker at være alt for detaljeret, men hun understreger, at begge kvinderne er yderst pålidelige.

Virginia Roberts, som siden har giftet sig til efternavnet Giuffre, har vedholdende forklaret, hvordan hun som helt ung var en af Jeffrey Epsteins sexslaver. I den forbindelse blev hun flere gange tvunget til at have sex med Prinsen, som var én af milliardærens mange indflydelsesrige venner. Dengang var hun blot 17 år.