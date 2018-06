Et helt klassisk og harmløst 'familiefoto' fra det netop overståede G7-topmøde bliver på Twitter udlagt som afsløringen af, at den amerikanske præsident har et til tider noget afslappet forhold til sandheden.

Billedet af verdens mest magtfulde ledere viser nemlig Donald Trump og Justin Trudeau skulder ved skulder, og her kan betragteren ved selvsyn konstatere, at den amerikanske præsident ikke er nær så høj, som sine canadiske kolleger.

Måske en rimelig ligegyldig oplysning, hvis det da ikke var fordi, den viser, at Trump har fiflet med sandheden.

Præsidenten har nemlig selv oplyst, at han er 190 centimeter høj, mens den canadiske premierminister efter eget udsagn måler 'sølle' 1,88.

På billedet fremgår det dog tydeligt, at Trudeau er højere end Trump.

Det har fået flere brugere på Twitter til at undre sig over, hvorfor den amerikanske præsident er højere på papiret, men lavere i virkeligheden. Blandt dem er Edward Hardy, som lagde billedet på sin profil og stillede spørgsmålet.

Donald Trump claims he's 6'3"



If that's true, why is he shorter than 6'2" Justin Trudeau? pic.twitter.com/JYGeT6DpkP — Edward Hardy (@EdwardTHardy) June 11, 2018

Flere mener, at den amerikanske præsident må være krympet, eller at den canadiske præsident står på en af sine øjenvipper, mens andre foreslår, at Trump har givet forkerte oplysninger om sin højde for at få sit BMI ned. På den måde bliver han nemlig - mener de - katagoriseret i gruppe 'overvægtig' i stedet for 'fed'.

Under valgkampen mod Hillary Clinton brugte Trump meget krudt på at overbevise vælgerne om, at hans kvindelige modkandidat var syg, svagelig og derfor ikke i stand til at indtage præsidentembeddet.

Trumps egen læge skrev en erklæring, som viste, at Trump selv var i fremragende fysisk form. Den samme læge konkluderede i et brev i 2015, at Trump ville blive den sundeste person, som nogensinde havde været præsident. Lægene indrømmede dog senere overfor tv-stationen CNN, at Trump selv havde dikteret brevet.