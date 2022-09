Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det seneste lange stykke tid er det ene mystiske dødsfald efter det andet blevet registreret i Rusland. Nu er endnu et navn tilføjet til listen.

Ivan Petjorin, en 39-årig direktør i Far East and in the Arctic Development Corporation (ERDC), blev mandag fundet død i vandet ved øen Russky, beliggende på den russiske østkyst nær Vladivostok.

Det skriver Fox News.

Petjorin var angiveligt ude og sejle med en gruppe venner, da han faldt overbord og forsvandt. Dette skete lørdag – og først mandag blev hans lig fundet, lyder det.

ERDC har mandag udsendt en erklæring, hvori det lyder, at Ivan Petjorins død er »tragisk og et uerstatteligt tab for familie og kollegaer«.

Ifølge officielle myndigheder i Rusland skete dødsfaldet som følge af en tragisk ulykke.

Dødsfaldet er blot det seneste i en række af mystiske dødsfald. Tidligere på måneden faldt en russisk olieproducent angiveligt ud af et hospitalsvindue og døde. Andre skrev, at han døde som følge af alvorlig sygdom.

I 2020 faldt tre læger også ud af vinduer under coronapandemien, hvilket rejste flere spørgsmål, skrev CNN. Og siden den russiske præsident, Vladimir Putin, erklærede krig i nabolandet Ukraine, er flere russiske rigmænd afgået ved døden.

De fleste af sagerne er blevet betegnet som selvmord eller dødsfald som følge af tragiske omstændigheder.

Men dødsfaldene har også ført til spekulationer om, hvorvidt andre kan have stået bag.

Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, har tidligere påpeget over for B.T., at flere russere gennem flere år pludseligt er afgået ved døden under mystiske omstændigheder.

Særligt, hvis man er en åbenlys Putin-modstander.

Hvorvidt Ivan Petjorin var det, melder historien ikke noget om. Ifølge Fox news deltog Petjorin for nylig i en debat i Valdivostok, som var arrangeret af Vladimir Putin.