Der var en klar taber i nattens debat mellem de to vicepræsidentkandidater i USA.

Det er dommen fra B.T.s USA-ekspert.

Men inden vi kommer dertil, så ser vi lige nærmere på, hvad der udspillede sig i debatten, der var blevet kaldt den vigtigste mellem to vicepræsidentkandidater i historien.

Hvis man var vidne til den første debat mellem præsident Donald Trump og ræsidentkandidat Joe Biden for en uges tid siden, så må nattens udskejelser have mindet om et besøg i den lokale whistklub, mens Biden og Trumps debat var en rave på Ibiza.

Sjældent kom pulsen for alvor højt op natten til torsdag.

Både Republikanernes Mike Pence og Demokraternes Kamala Harris holdt en ordentlig tone. Kun en enkelt gang talte de for alvor i munden på hinanden.

Og det slog moderatoren, Susan Page fra USA Today, hurtigt ned på.

»Jeg lavede ikke reglerne for i aften. Det gjorde jeres partier og kampagnefolk, så vi skal følge dem. Og nu skal vi videre til det næste emne,« sagde Susan Page.

De to vicepræsidentkandidater efter aftenens debat. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere De to vicepræsidentkandidater efter aftenens debat. Foto: BRIAN SNYDER

Og så var de videre.

Det helt store emne under debatten var naturligvis den coronapandemi, som fortsat har et solidt greb om USA.

Kamala Harris angreb igen og igen Mike Pence og Donald Trump for at være skyld i mere end 200.000 amerikaneres død. Og så opfordrede hun til at tro på videnskaben.

»Hvis sundhedsmyndigheder siger, at vi skal tage en vaccine, bliver jeg den første i køen. Men hvis Donald Trump siger, at vi skal tage den, tager jeg den ikke,« sagde Kamala Harris med henvisning til, at Donald Trump forsøger at haste coronavacciner igennem.

Kamala Harris under nattens debat. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Kamala Harris under nattens debat. Foto: JUSTIN SULLIVAN

»De vidste allerede i januar, hvor slemt det var, og holdt det skjult. Præsidenten kaldte det for 'fup'. Og de har stadig ikke en plan i dag,« sagde Harris.

Mike Pence mente i stedet, at Donald Trump havde handlet hurtigt, da krisen brød ud, ved af for Kina.

»Præsident Trump tog en hurtig beslutning og lukkede ned for rejsende fra Kina. Den beslutning alene gav os tid til at mobilisere og, mener jeg, redde hundredtusindvis af amerikanske liv,« sagde Pence.

Herfra bevægede debatten sig videre over emner som race, politi, økonomi, mere corona, USA's Højesteret, abort og udenrigspolitik.

Mike Pence under nattens debat. Foto: Justin Sullivan / POOL Vis mere Mike Pence under nattens debat. Foto: Justin Sullivan / POOL

Når det kom til corona, var Kamala Harris i angreb. Når det kom til udenrigspolitik, tog Mike Pence teten.

Oftest i en ordentlig tone, som B.T.s USA-ekspert, Annegrethe Rasmussen, chefredaktør på POV International, bemærkede:

»Ingen af dem lavede deciderede fejl. Og det var klart to voksne mennesker, som talte til hinanden,« siger hun.

Og derfor ser hun ikke en af de to vicepræsidentkandidater som aftenens vinder.

Vicepræsident-debattens moderator, Susan Page møder hård kritik for sin rolle. Vis mere Vicepræsident-debattens moderator, Susan Page møder hård kritik for sin rolle.

Der skal vi i stedet lede et andet sted, mener Annegrethe Rasmussen.

Nemlig det faktum, at de to kandidater ofte havde svært ved at svare på de spørgsmål, de fik.

Og her finder vi også nattens helt store taber:

»'Dodge' er vinderen. Altså 'undvigelser'. Ingen af de to kandidater svarede på de spørgsmål, der blev stillet. Af og til undveg de med det samme, af og til kom de tilbage til spørgsmålet, men taberen er Susan Page,« siger Annegrethe Rasmussen om moderatoren i debatten.