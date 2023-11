For nylig var det stormen Ciaran, som indtog de britiske øer.

Men blæsevejret er langt fra ovre.

En ny storm, som har fået navnet Debi, har ramt. Og det er bestemt ikke uden konsekvenser.

Mandag har British Airlines og andre flyselskaber været nødt til at aflyse flere fly, og i Irland har voldsomme vindstød efterladt cirka 100.000 hjem og virksomheder uden strøm.

Det skriver Sky News.

En enkelt person er også kommet til skade, da en postkvinde i Limerick blev ramt af flyvende vragdele. Hun blev fragtet til hospitalet, og kom ifølge sin arbejdsgiver ikke alvorligt til skade.

Det er især det nordlige England og Irland, som er blevet ramt af stormen mandag, men det betyder ikke, at det sydlige England går fri.

Her er der nemlig udstedt et såkaldt gult varsel for tordenvejr tirsdag morgen.

Dette vil – formentlig – føre til forsinkelser i både tog- og flytrafik som resulterer i strømafbrydelser.

Det ser ikke ud til, at Debi bliver nær så voldsom som Ciaran, der ikke kun ramte Storbritannien, men også det nordvestlige Frankrig, før den bevægede sig videre over Holland, Belgien, Tyskland og Italien.

Mindst ti personer mistede livet.