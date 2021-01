Minister for indenlandsk sikkerhed Chad Wolf er den seneste af Trumps ministre til at trække sig efter uro.

USA's fungerende minister for indenlandsk sikkerhed, Chad Wolf, har meddelt, at han trækker sig fra sin post.

Det oplyser han i et brev til sine medarbejdere mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed bliver han den seneste i rækken af præsident Donald Trumps ministre til at trække sig efter sidste uges dødelige angreb på USA's Kongres.

Wolf skriver i brevet ifølge CNN, at han trækker sig fra sin post med øjeblikkelig virkning på grund af "igangværende sagsanlæg, der udfordrer min autoritet som minister".

- Jeg er ked af at tage dette skridt, da det var min intention at tjene ministeriet indtil afslutningen på denne administration, skriver Wolf.

I løbet af sine 14 måneder posten har Chad Wolf's rolle gentagne gange været genstand for søgsmål i forbindelse med Trump-administrationens beslutninger på immigrationsområdet.

Chad Wolf oplyser, at Pete Gaynor, der leder USA's føderale katastrofeagentur, Fema, overtager posten.

Onsdagens optøjer bliver ikke nævnt i brevet.

Men dagen efter uroen trak Trump Wolfs nominering til at blive permanent minister for indenlandsk sikkerhed tilbage. Det skete, bare tre timer efter at Wolf havde opfordret præsidenten til at fordømme optøjerne.

Ifølge mediet CNBC tog Wolf efter angrebet på Kongressen afstand fra begivenhederne og kaldte optøjerne for "tragiske og frastødende".

Wolfs opsigelse kommer på et tidspunkt, hvor USA's nationale sikkerhedsapparat forbereder sig på, at der kan komme ny vold op til, at Joe Biden skal indsættes som USA's næste præsident 20. januar.

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har mandag advaret om, at der er planer om væbnede protester i USA forud for indsættelsen af Biden.

På sociale medier og andre dele af internettet cirkulerer en opfordring til at komme til demonstration søndag i USA's hovedstad, Washington D.C., og i hovedstæderne i USA's 50 stater.

USA's nu tidligere uddannelsesminister Betsy DeVos og transportminister Elaine Chao trak sig i sidste uge fra deres poster som direkte konsekvens af angrebet mod Kongressen.

/ritzau/