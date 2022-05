Søndag blev endnu en tidligere topchef i russisk olieselskab fundet død. Han er den sjette på få måneder.

Politiet i Moskva efterforsker, hvordan 43-årige Alexander Subbotin er afgået ved døden. Det rapporterer russiske Tass.

Den tidligere topchef i olieselskabet Lukoil blev søndag fundet død i kælderen i et hus i Mytishchi udenfor Moskva.

Dødsårsagen er angiveligt et hjertestop.

Ifølge nyhedsbureauet vil man undersøge afdøde Alexander Subbotins blod for tilstedeværelsen af stoffer.

Ejeren af huset, Alexei Pindyurin, har ifølge en Tass-kilde fortalt politiet, at Alexander Subbotin var ankommet dagen forinden i 'en tilstand af alvorlig alkohol- og narkotikaforgiftning.

Ifølge kilden er Alexei Pindyurin en shaman, og det rum, hvor Alexander Subbotin angiveligt blev fundet, 'bruges til jamaicanske voodoo-ritualer'.

Newsweek beretter desuden, at lokale medier har rapporteret, at Alexander Subbotin søgte en kur for tømmermænd, som blandt andet indeholdt tudsegift.

Newsweek konstaterer, at Alexander Subbotins død desuden kommer efter, at Lukoil har opfordret til en hurtig afslutning på krigen mellem Rusland og Ukraine.

Og at han slutter sig til en længere liste af russiske topchefer, som er fundet døde inden for få måneder. Den liste er nu på syv navne.

Før Subbotin var fem døde efter invasionen: Sergei Protosjenka, Vladislav Avaev, Mikhail Watford, Vasilij Melnikov og Aleksandr Tjuljakov.

Dertil kommer Leonid Sjulman, som blev fundet død i sit hjem i slutningen af januar.

I alt seks af de syv nyligt døde rigmænd havde skabt deres formuer i topstillinger i den russiske olie- og gasindustri.

»Det kan nok ikke udelukkes, at nogen af dem eller alle er blevet dræbt af regimet. Det er personer, som gennem deres roller blandt andet i energibranchen kan have ligget inde med megen information, som det er vigtigt for Putin ikke kommer på afveje, sagde den norske ruslandsekspert Inna Sangadzhieva til VG i slutningen af april.