Krigen i Ukraine er fortsat i gang og Rusland lider fortsat tab.

Og nu har Vladimir Putin og de russiske styrker mistet endnu en højtrangeret kommandant i hæren.

Det skriver flere udenlandske medier.

Der er tale om den tidligere pensionerede generalmajor Dmitrij Ulyanov, som vendte tilbage til aktiv tjeneste som kommandør under Ruslands invasion af Ukraine.

Den 44-årige generalmajor blev dræbt i en ildkamp af en ukrainsk sabotagegruppe tidligere på ugen, hævder rapporterne.

Ulyanov var tidligere spydspids i faldskærmsregimentet og chef for eliteenheden 98. luftbårne division.

Da Ulyanov blev genindsat i hæren i forbindelse med invasionen, blev han sat til at styre et regiment af mobiliserede motoriserede infanterister fra Tatarstan.

Generalmajoren har også tidligere tjent som stabschef for den 7. luftbårne division, chef for det 1141. artilleriregiment og chef for den 98. luftbårne division.

Alle i Ukraine går bare og venter på den næste russiske storoffensiv. Ifølge Financial Times, er sandsynligheden for en snarlig offensiv i det østlige Ukraine omkring Donetsk høj. En unavngivet rådgiver for den ukrainske hær, siger til det amerikanske medie:

»Kyiv har indhentet meget solide efterretninger om, at Rusland vil sætte gang i en offensiv indenfor ti dage.«