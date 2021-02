Sanofi satser på to heste i vaccinekapløbet, men den oprindelige tidsplan for begge projekter er nu udskudt.

En vaccinekandidat mod covid19 udviklet af det franske Sanofi og det amerikanske Translate Bio vil ikke blive klar til brug i år.

Det oplyser det franske medicinalselskabs topchef til avisen Le Journal du Dimanche ifølge Reuters.

I december oplyste Sanofi, at det stilede efter at få midlet godkendt i anden halvdel af 2021. Men sådan kommer det ikke til at gå.

- Vaccinen bliver ikke klar i år, men den kan komme i brug på et senere tidspunkt. Især hvis kampen mod varianter (af virusset, red) skulle fortsætte, siger topchef Paul Hudson til avisen uden at komme med yderligere informationer.

Kliniske forsøg med midlet, der er baseret på den samme mRNAteknologi som de godkendte vacciner fra Moderna og Pfizer/BioNTech, ventes at blive indledt i dette kvartal.

Det er anden gang, at Sanofi har været for optimistisk, med hensyn til hvornår en vaccine kan sendes på markedet.

Selskabet udvikler to vacciner mod covid19, men det andet projekt i samarbejde med det britiske GlaxoSmithKline følger heller ikke den oprindelige tidsplan.

Vaccinen skulle have været på markedet i juni 2021, men parterne meddelte i december, at den først ventes at opnå godkendelse i slutningen af året.

Midlet er blandt seks mulige coronavacciner, som Danmark har option på at købe.

