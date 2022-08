Lyt til artiklen

En anden mand er blevet anholdt af politiet. Han er også mistænkt for mordet på 9-årig Olivia Pratt-Korbel.

En talsmand for politiet i Merseyside har udtalt:

»Efterforskningen af Olivias tragiske mord er i gang, og vi mangler stadig at opbygge et stærkt bevismæssigt billede, så vi kan stille de ansvarlige for retten.«

Det skriver Sky News.

Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år. Vis mere Olivia Pratt-Korbel blev blot ni år.

Den 9-årige Olivia Pratt-Korbel blev dræbt mandag aften, da en mand på flugt fra en bevæbnet mand løb ind i hendes hjem, hvorefter den bevæbnede forfølger trængte ind i huset og skød hende ved et uheld.

Tidligere fredag blev en mand anholdt, der er mistænkt for at have skudt og dræbt en niårig pige i Liverpool i forbindelse med et opgør mellem to kriminelle.

Og nu viser det sig, at endnu en mand er anholdt i sagen. Drabet har siden sendt chokbølger gennem Liverpool, hvor en større menneskejagt har været sat ind for at finde gerningsmændene.

