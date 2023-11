Endnu en kinesisk topchef er som sunket i jorden.

I februar oplyste det kinesiske finansselskab China Renaissance, at de ikke kunne få kontakt med deres stifter og topchef, Bao Fan. Ligeledes var Alibabas topchef forsvundet i flere år.

Og nu er den 39-årige stifter og topchef for gaming-streamingtjenesten DouYu, Chen Shaoujie, også forsvundet.

To personer med kendskab til sagen fortæller, at den 39-årige topchef for det Nasdaq-noterede selskab blev taget væk af myndighederne for flere uger siden, skriver Financial Times.

»Vi har ikke været i kontakt med ham siden oktober,« siger en af ​​kilderne.

Han oplyser endvidere, at Chen Shaoujie er under undersøgelse for blandt andet pornografisk indhold på hans gaming-streamingtjeneste DouYu.

Udgivelse af porno er forbudt i Kina.

DouYu siger, at operationerne kører som normalt, men har ikke kommenteret på den administrerende direktørs forsvinden ifølge South China Morning Post.

Og de kinesiske myndigheder har overhovedet ikke kommenteret Chen Shaoujies forsvinden.

Den kinesiske tech-gigant Tencent er den største ejer af DouYu, som er blevet sammenlignet med Amazons Twitch. Platformen er vært for live-udsendelser af spil på pc og mobil, samtidig med at brugerne kan chatte.

Chen Shaoujies pludselige fravær kommer under en igangværende kinesisk anti-korruptionskampagne, som især har ramt topledere – især i finans- og teknologisektoren, skriver CNN.

I en kort erklæring lørdag meddelte Kinas antikorruptionsagentur, at Zhang Hongli, tidligere administrerende direktør for Industrial and Commercial Bank of China, var under undersøgelse.