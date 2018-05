Liget af en gennembanket journalist blev tirsdag fundet i byen Ciudad Victoria i det nordvestlige Mexico.

Ciudad Victoria. En journalist fra det landsdækkende dagblad Excelsior blev tirsdag fundet død i Mexico. Det oplyser chefredaktøren for avisen.

Drabet er det sjette på journalister og ansatte i mediebranchen i landet alene i 2018.

Liget af Hector Gonzales Antonio blev fundet på gaden i byen Ciudad Victoria i den nordvestlige stat Tamaulipas. Journalisten var efter alt at dømme blevet banket ihjel.

Drabet fandt sted, blot en uge efter at erhvervsjournalisten Alicia Diaz Gonzales blev fundet dræbt i sit hjem i Monterrey. Ligesom Hector Gonzales Antonio var hun også blevet banket ihjel.

For to uger siden blev tv- og radiojournalisten Juan Carlos Huerta skudt og dræbt i sin bil i den sydøstlige stat Tabasco.

Mexico har i mange år været plaget af blodige opgør mellem landets rivaliserende narkokarteller. Landet betragtes som et af de farligste at arbejde i for journalister.

Sidste år blev 13 journalister og ansatte i mediebranchen dræbt i Mexico. Det fremgår af en opgørelse fra Det Internationale Journalistforbund.

Det var flere end noget andet land i verden.

/ritzau/dpa