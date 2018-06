En maveonde har spredt sig blandt danske turister på den græske ferieø Kos. Det sker blot et døgn efter, at samme skæbne overgik charterturister på ferieøen Skiathos.

Voldsom diarré og opkast er ikke det, man håber på, når man rejser på ferie. Ikke desto mindre er det, hvad mellem 20 og 30 danskere, der er indlogeret på Hotel Atlantis på Kos, er ramt af lige nu, skriver Ekstra Bladet.

»Vi er i hvert fald 20 danskere, der er ramt. Jeg har rejst i mange år og været på mange all inclusive-hoteller, men jeg har aldrig oplevet noget så slemt. Jeg er chokeret,« siger 43-årige Charlotte Opstrup, hvis mor og datter er blevet ramt af voldsom diarré, efter at have spist spaghetti med kødsovs i hotellets restaurant, til mediet.

Flere af gæsterne, der rejser med henholdsvis Sunweb og Bravo Tours, er chokerede over den lave standard på hotellet, som ellers skulle forestille at være firestjernet. Ifølge dem er værelserne beskidte, og der er ikke noget håndsprit i restauranten.

37-årige Nadja Freimann, der har booket rejsen med Bravo Tours, fortæller, hvordan seks af hendes familiemedlemmer også er blevet ramt af maveonde efter at have spist spaghetti med kødsovs og må kæmpe om toilettet, mens andre er nødsaget til at bruge badekarret.

»Den mindste af vores drenge skulle indlægges, fordi han var så dehydreret, men han har det bedre nu, selvom det står ud af begge ender på ham,« siger hun.

Arkivfoto. Ferien på den græske ø blev ikke dejligt afslappende. Derimod blev det meste af den brugt på toilettet. Foto: JUDITH BETAK (arkiv). Vis mere Arkivfoto. Ferien på den græske ø blev ikke dejligt afslappende. Derimod blev det meste af den brugt på toilettet. Foto: JUDITH BETAK (arkiv).

Diarré-epidemien på Kos, kommer blot et døgn efter, at en identisk maveonde spredte sig på et hotel på en anden græsk ferieø - Skiathos.

Gæsterne på den græske ferieø blev syge så hurtigt efter hinanden, at der ikke var toiletter nok til de syge.

»Folk kan ikke komme på toilettet, så de må gøre det på gulvet,« sagde 28-årige svenske Nadia Hamouchi til Aftonbladet.