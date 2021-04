Torsdag middag udtalte det lokale politi i Nordirlands hovedstad, Belfast, at det var heldigt, at ingen døde efter gårsdagens mange benzinbomber.

Ikke engang et døgn senere er den gal igen.

Torsdag aften står Belfast igen i flammer, fordi primært unge proirske demonstranter kaster med hjemmelavede benzinbomber.

En journalist fra nyhedsbureauet AP er til stede i Belfast og fortæller, at det er en byge af benzinbomber, der bliver kastet efter politiet, som man også kan fornemme på billederne.

Det er hjemmelavede bomber, som de unge kaster med. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Det er hjemmelavede bomber, som de unge kaster med. Foto: JASON CAIRNDUFF

Urolighederne kommer efter godt og vel en uge med vold, hærværk, benzinbomber, afbrændte biler og busser.

Her er den proirske gruppering og en anden vred demonstrantgruppe, man kalder for loyalisterne, og som er probritisk, nemlig gået på gaden for at udtrykke deres frustration.

Loyalisterne er vrede over brexit og føler sig svigtet af regeringen og politikerne, fordi man efter en indgået brexit-aftale med EU har valgt at implementere en handelsgrænse mellem Nordirland og resten af Storbritannien.

Tilbage står loyalisterne, der mener, de bliver forskelsbehandlet sammenlignet med resten af Storbritannien, som de ellers føler sig tæt knyttet til.

Politiet er mædt kampklædt op. Foto: PAUL FAITH Vis mere Politiet er mædt kampklædt op. Foto: PAUL FAITH

Det er dog den proirske gruppe, politiet lige nu kæmper med i Belfasts gader. Politiet prøver nemlig at undgå, at de mødes med loyalisterne, for så kan det hele ende i et større slagsmål.

Derfor har politiet nu taget vandkanoner i brug mod den proirske gruppe.