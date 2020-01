Australiens premierminister vil undersøge regeringens håndtering af brandene efter endnu et dødsfald.

Endnu en brandmand er omkommet i de ekstreme skovbrande, der hærger særligt det sydøstlige Australien.

Den 60-årige erfarne brandmand Bill Slade fra brandvæsnet i delstaten Victoria blev lørdag ramt af et træ, der væltede, i de voldsomme brande i skovområdet East Gippsland øst for den australske storby Melbourne.

Det oplyser chefen for brandvæsnet Parks Victoria, Matthew Jackson, til det australske medie Perth Now.

- Bill var en af vores mest erfarne og dygtigste brandmænd. Han var en elsket ven og kollega, siger Matthew Jackson.

Dermed er mindst 28 personer omkommet indtil videre i brandsæsonen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ud over de mange dødsfald er over 2000 hjem blevet ødelagt i brandene, der har fortæret et landareal, der svarer til mere end det dobbelte af Danmark.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har været stærkt kritiseret for sin håndtering af brandene.

På et pressemøde natten til søndag dansk tid åbner Scott Morrison for, at der skal nedsættes en kommission, der skal undersøge, hvordan Australiens regering håndterer skovbrande fremover.

- Det er vist tydeligt, at vi har brug for at kigge på håndteringen, siger han ifølge det australske medie ABC.

Scott Morrison fortæller også, at regeringen vil tage klimapolitikken til genovervejelse og muligvis ændre nogle klimamål.

Australien har tilsluttet sig Paris-aftalen og vil nedbringe udledningen af CO2 med 26 til 28 procent inden 2030.

Landet satser dog stadig markant på udvindingen af kul, hvilket har mødt meget kritik.

- Vi vil gerne reducere udledningen og gøre det så godt, som vi kan.

- Jeg vil gerne gøre det med en balanceret politik, der anerkender Australiens brede nationale økonomiske og sociale interesser, siger han ifølge ABC.

