Det er ikke umiddelbart klart, hvorfor Trumps rådgiver for indenlandsk sikkerhed forlader posten.

Washington. Tom Bossert, der er præsident Trumps rådgiver for indenlandsk sikkerhed, træder tilbage. Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Præsidenten er taknemmelig for Toms engagement i vort gode lands sikkerhed, siger talskvinde Sarah Sanders.

- Tom har stået i spidsen for Det Hvide Hus' bestræbelser på at beskytte hjemlandet mod terrortrusler, styrke vort cyberforsvar og reagere på en hidtil uset række af naturkatastrofer, siger talskvinden.

Årsagen til, at Bossert forlader posten, er ikke umiddelbart oplyst.

Meddelelsen kommer dagen efter, at John Bolton blev indsat som Trumps fjerde nationale sikkerhedsrådgiver, skriver nyhedsbureauet AFP.

John Bolton har tidligere - under præsident George W. Bush - været USA's FN-ambassadør. Han betragtes som en af høgene på Det Republikanske Partis højrefløj.

Tom Bossert er den seneste i en lang række af rådgivere og ministre, der har forladt Det Hvide Hus under Trumps ledelse.

Senest har Bossert medvirket i interviews i amerikanske medier om det formodede kemiske angreb i den syriske by Douma i lørdags.

Her sagde han, i lighed med forsvarsminister Jim Mattis, at muligheden for en militær reaktion ikke er taget af bordet.

- Det er forfærdelige fotos. Vi overvejer et angreb, sagde han til tv-stationen ABC mandag.

/ritzau/Reuters