Hvem dræbte Ethan, Xana, Madison og Kaylee, mens de lå og sov?

Og ikke mindst hvorfor?

Det er over en måned siden, de fire venner bestialsk blev stukket ihjel i deres studiebolig i byen Moscow i den amerikanske delstat Idaho, men de to centrale spørgsmål er fortsat ubesvarede.

Drabene på 20-årige Ethan Chapin, den jævnaldrende Xana Kernodle og Madison Mogen og Kaylee Goncalves, begge 21 år, har skabt frygt og rædsel i byens universitetsmiljø.

Her ses Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle. Vis mere Her ses Ethan Chapin, Madison Mogen, Kaylee Goncalves og Xana Kernodle.

Nu melder politiet i delstaten imidlertid, at de står med et muligt gennembrud i sagen, skriver Fox News.

Efter drabene efterlyste politiet en hvid Hyundai Elantra, som blev set i området omkring kollegiet på det formodede drabstidspunkt klokken 03 og 04 på drabsnatten.

Nu oplyser politiet, at de lige nu undersøger en efterladt Hyundai, som svarer til beskrivelsen.

»Vi er helt klart opmærksomme på køretøjet, og efterforskere arbejder i øjeblikket på det,« siger en talsmand fra politiet i Moscow, Aaron Snell til Fox News.

Politiet på drabsstedet. Foto: Zach Wilkinson Vis mere Politiet på drabsstedet. Foto: Zach Wilkinson

Bilen blev fundet i Eugene i delstaten Oregon – over 700 kilometer fra Moscow – og her bekræfter politiet, at de har sendt oplysningerne om den skadede bil til kollegerne, der efterforsker drabet.

»Vi har ingen oplysninger, der indikerer, at det er relateret til Moscow, Idaho-sagen, men de fik tilsendt oplysningerne om køretøjet, så de kan gennemgå dem,« lyder det fra en talsperson ved politiet.

De fire unge mennesker blev dræbt natten til 13. november, og politiet er sikre på, at de blev stukket med det samme gerningsvåben.

Hverken gerningsvåbnet eller gerningsmanden er fundet endnu, og det er altså også stadig en gåde, hvad motivet er.