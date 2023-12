Niårige Emily kalder det for 'kassen' – det sted hun i 50 dage blev holdt som gidsel.

Nu er hun blevet frigivet af Hamas og er igen hjemme ved sin familie. Men det er ikke meget, hun ellers har fortalt om de mange uger i fangenskab.

»Det kommer langsomt frem, lidt efter lidt,« siger faren Thomas Hand til CNN:

»Vi kan først finde ud af, hvad hun virkelig har gået igennem, når hun lukker op. Der er så meget, jeg gerne vil vide, men hun skal have tid. Når hun er klar, kommer det ud.«

Det første kram mellem far og datter efter frigivelsen. Emilys biologiske mor døde af kræft, da pigen var to år gammel.

B.T. har tidligere skrevet om Rand-familien.

Om hvordan Thomas Rand i første omgang fik at vide, at datteren var død i forbindelse med Hamas' terrorangreb 7. oktober.

At han jublede over den besked, fordi det var bedre end alternativet: At hun var taget som gidsel.

En måned senere blev alt vendt på hovedet. Emily var faktisk blevet taget som gidsel, fik familien at vide.

Og nu er Emily så tilbage i Israel efter sit 50 dage lange ophold i Gaza, hvor hun i mellemtiden er gået fra at være otte til ni år.

»Pludselig åbnede døren sig, og hun kom bare løbende. Det var smukt. Som jeg havde forestillet mig det,« siger Thomas Rand om genforeningen i weekenden, som du kan se øverst i artiklen:

»Jeg klemte hende nok lidt for hårdt.«

Ellers har faren fået at vide, at Emily ikke er blevet slået.

Emily fyldte ni år, mens hun var fanget af Hamas.

At der blev serveret mad hver dag, nogle gange flere måltider. At der var rigeligt med drikkevand.

Den niårige pige har dog tabt sig betragteligt, og hun hviskede udelukkende efter frigivelsen, fordi hun har været vænnet til at skulle tale med lav stemme i fangenskabet.

Og så har hun troet, at hun var bortført i et år. Og ikke bare i syv uger.

»Bortset fra hendes hvisken var det virkelig et slag i maven. Et år,« siger Thomas Rand.

Det er dog ikke ubetinget tale om en lykkelig afslutning på mareridtet for Rand-familien.

Emily blev taget til fange sammen med veninden Hila samt dennes mor, der i modsætning til pigerne ikke er blevet frigivet.

Samtidig måtte Thomas Rand fortælle sin datter, at hendes stedmor blev dræbt 7. oktober.

»Det var meget hårdt. Da vi fortalte hende det, blev hendes øjne blanke, og hun tog en dyb indånding,« siger han til CNN.

Thomas Rand har samtidig involveret sig i kampen for at få de resterende israelske gidslet frigivet.