En mand fra Storbritannien på 59 år har overlevet en smitte med covid-19 i hele 411 dage. Det er længere end nogle andre i hele verden.

Han blev oprindeligt smittet i december 2020 og var inficeret af en tidlig variant af sygdommen.

Selvom han mistede symptomerne, så fortsatte han med at blive testet positiv indtil januar måned 2022. Det skriver Sky News.

Det var ikke muligt for ham at komme sig, på grund af en nyretransplantation.

Personalet på Guys and St Thomas-hospitalet i London siger, at de ikke kender til nogen andet dokumenteret sag, med en person, der er blevet kureret efter så lang en infektion.

De brugte en generisk analyse for at bestemme, at den unavngivne 59-årige stadig havde en tidlig variant af smitten fra Wuhan i Kina.

Den er for længe siden blevet overhalet af både alfa-, delta- og omikron-varianterne.

Kun da de havde bestemt varianten, kunne de helbrede ham med Regeneron. Det er den samme cocktail af medikamenter, som hjalp Donald Trump med at bekæmpe sygdommen.

Det samme hold af personale havde også forgæves hjulpet en patient med en underliggende sygdom. Han afgik ved døden efter 505 dage.

I begge tilfælde viste den generiske test, at patienterne ikke var blevet inficeret på ny.