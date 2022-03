Efter seks år i fængselshelvede er den britiske statsborger Nazanin Zaghari-Ratcliffe endelig løsladt fra Iran og på vej mod London.

»Nazanin Zaghari-Ratcliffe er løsladt og på vej mod Storbritannien. Ja, undskyld, jeg bliver lidt berørt,« sagde BBC-værten Joanne Gosling Chokes med skælvende stemme onsdag eftermiddag, da historien breakede.

Onsdag aften kan Nazanin Zaghari-Ratcliffe endelig blive genforenet med sin mand og deres datter, som blev taget fra hende i Teheran Lufthavn den 3. april 2016. Ratcliffe var dengang på besøg i landet for at vise sine forældre deres nye barnebarn.

Zaghari-Ratcliffe anede ikke, hvad hun stod anklaget for, da hendes mareridt begyndte. Hun blev sidenhen anklaget for at være leder af en fjendtligtsindet udenlandsk ring, der ville omvælte præstestyret i Teheran, hvilket hun altid har benægtet og kaldt absurd.

Billede af Nazanin Zaghari-Ratcliffe fra flyet mod Storbritannien den 16. marts 2022. Foto: NAZANIN ZAGHARI-RATCLIFFE VIA TU

»Min første nat i fangenskab anede jeg ikke, hvor jeg var. Jeg anede ikke, hvorfor jeg var blevet arresteret, eller hvorfor de behandlede mig, som de gjorde. Hvorfor de tog mit barn fra mig? Så begyndte forhørene,« skriver Nazanin Zaghari-Ratcliffe i sin bog ‘Hvid Tortur’, der handler om isolationsfangernes vilkår i Irans fængsler.

Menneskerettighedsforkæmpere og hendes mand, Richard Ratcliffe, har beskrevet de umenneskelige forhold, hun var fængslet under. Hun opholdt sig i månedsvis i isolation i en celle, der var to gange to meter, uden dagslys, men med en kraftig elpære i loftet, der lyste døgnet rundt.

»Mit hjerte bankede så voldsomt, at det føltes, som jeg skulle eksplodere, når jeg lagde mit hoved på puden. Jeg kunne kun skelne dag fra nat fra lyset, der kom ind fra ventilatoren. Jeg kunne ikke sove om natten og kun gennem at høre spurvenes sang udenfor vidste jeg, at det var morgen,« skriver Nazanin Zaghari-Ratcliffe.

Richard Ratcliffe med parrets datter, Gabrielle, efter den glade nyhed breakede onsdag. Foto: HENRY NICHOLLS

Med tiden stod det klart, at hun i virkeligheden blev holdt som gidsel i en sag om en britisk gæld fra før revolutionen i 1979. Iran påstår, at Storbritannien skyldte dem for 1500 ikkeleverede kampvogne til en værdi af 400 millioner pund (cirka 3,6 milliarder kroner).

Irans regering har tilsyneladende for at lægge yderligere pres på den britiske regering valgt at arrestere en række britiske statsborgere gennem tiden. Deres mulige løsladelse er siden blevet brugt som forhandlingsgrundlag.

Men ud over de britiske statsborgere sidder der i Teheran også en række amerikanske statsborgere, og indtil nu har amerikanerne insisteret på at sikre løsladelse af alle fanger på samme tid.

I flere dage er det rygtedes, at de 400 millioner pund til Teheran nu skulle være betalt, og at en løsladelse var på vej. Ingen turde dog helt tro på det, da der har været flere tegn på løsladelser tidligere, der så i sidste øjeblik er blevet omgjort.

Først ondsag aften kan famillien Ratcliffe genoptage deres hverdag og lægge seks forfærdelige år bag sig. Foto: ANDREW BOYERS

Men onsdag kom nyheden, mange har håbet på i årevis.

»Jeg kan bekræfte, at Nazanin Zaghari-Ratcliffe er blevet løsladt sammen med Anoosheh Ashoori og Morad Shabaz. De vil blive genforenet med deres familier senere i dag,« skrev Storbritannien udenrigsminister, Lizz Truss, onsdag.

Anoosheh Ashoori er også britisk/iransk, og har siddet i iransk fængsel i fem år, og Morat Shabaz har også dobbelt statsborgerskab og har siddet fængslet på lignede anklager.

Nazanin Zaghari-Ratcliffes mand takker de mennesker, der utrætteligt har kæmpet hendes sag alle disse år.

»Dette ville ikke være sket uden dem. Almindelige mennesker, vigtige mennesker, mennesker i medierne, i politik og også nogle kendte mennesker. Det har været en grusom oplevelse, men vi har også oplevet godhed og venlighed og omsorg fra mange kanter,« siger Richard Ratcliffe til BBC.

Mange års protest har endelig båret frugt. Efter seks års fangenskab er Nazanin Zaghari-Ratcliffe løsladt. Foto: PETER CZIBORRA

Og kvinden, der fik revet sit lille barn ud af favnen i Teheran lufthavn, var ét stort smil på et billede taget på flyet mod London. I sin bog fra fængslet skrev hun dette til sin datter:

»Der vil komme en dag, hvor vi vil kaste alle disse bitre minder fra os og kun beholde det, vi har lært af det. Du, jeg og din far vil aldrig klare denne storm. Den kærlighed, vi deler, kender ingen grænser og ingen mure. Der vil komme en dag, hvor vi kan leve vores liv på ny resten af vores dage.«

Den virkelighed begyndte i dag. Familien Ratcliffe har bedt om at få lov at være i fred en tid.